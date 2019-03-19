Кокорин справляет день рождения в СИЗО в ожидании торта и медицинской помощи

Во вторник форварду сборной России исполняется 28 лет.

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — заявил Кокорин, общаясь с правозащитниками. Он также выразил надежду, что родственники передадут ему праздничный торт. По словам Кокорина, после ознакомления с уголовным делом он возобновил регулярные занятия в тренажерном зале, но не играет в футбол из-за болей в травмированном колене.

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, рассказал, что врач «Зенита» по-прежнему не может попасть к игроку в СИЗО.

«Апелляционного постановления Мосгорсуда, необходимого для направления жалобы в ЕСПЧ, пока еще не получили. Звонили в понедельник в суд. Они сказали, что еще ничего не пришло. Что касается врача – он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет», – сказал Ромашов.