Вт, 19.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Кокорин справляет день рождения в СИЗО в ожидании торта и медицинской помощи

Кокорин справляет день рождения в СИЗО в ожидании торта и медицинской помощи

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 5, 2018: Football player Alexander Kokorin appears at Moscow's Tverskoi District Court on charges of battery and hooliganism; the investigators have submitted an application for warrants of further detention of football players Alexander Kokorin, Pavel Mamayev, and two other defendants; on 10 October 2018, football players Pavel Mamayev and Alexander Kokorin arrived at a police station and were detained for 48 hours for taking part in brawls on 8 October 2018 involving two senior officials and the driver of a TV personality. Maxim Grigoryev/TASS

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Нападающий «Зенита» Александру Кокорину рассказал "Известиям", как отметит день рождения в СИЗО.

Во вторник форварду сборной России исполняется 28 лет.

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — заявил Кокорин, общаясь с правозащитниками. Он также выразил надежду, что родственники передадут ему праздничный торт. По словам Кокорина, после ознакомления с уголовным делом он возобновил регулярные занятия в тренажерном зале, но не играет в футбол из-за болей в травмированном колене.

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, рассказал, что врач «Зенита» по-прежнему не может попасть к игроку в СИЗО.

«Апелляционного постановления Мосгорсуда, необходимого для направления жалобы в ЕСПЧ, пока еще не получили. Звонили в понедельник в суд. Они сказали, что еще ничего не пришло. Что касается врача – он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет», – сказал Ромашов.

Ранее во ФСИН заявляли, что им не поступало заявление о допуске в СИЗО к Кокорину врача «Зенита».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ