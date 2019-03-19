Владимир Путин.

ФОТО: Yuri Kadobnov / AP

На окраине Феодосии стоит домик, напоминающий традиционную украинскую мазанку - хату с покрытыми глиной стенами. По двору бегает петух, умывальник сделан из плафона фонаря, на стенах - трещины от землетрясения.

Здесь живет 63-летняя пенсионерка Анна Буянова. Именно она в мае 2016 года пожаловалась премьеру Дмитрию Медведеву на низкую пенсию крымчан, на что услышала: "Денег нет, но вы держитесь".

Встреча народа и премьера была незапланированной. От знакомых чиновников местные жители узнали: Медведев поедет в картинную галерею имени Айвазовского.

"Некоторые пришли еще с ночи, чтобы занять место, чтобы только увидеть премьер-министра", - рассказывает Буянова Би-би-си, сильно окая.

Когда премьер подъехал, его окружили феодосийцы. Реальный Медведев отличался от того, которого все привыкли видеть по ТВ.