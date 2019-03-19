Больничная касса компенсировала в 2018 году пострадавшим на рабочем месте почти пять млн евро

В прошлом году на предприятиях в Эстонии было зарегистрировано 5134 несчастных случая на рабочем месте, Больничная касса компенсировала расходы по лечению по больничному листу на общую сумму 4,9 млн евро.
Об этом сообщила во вторник Трудовая инспекция, отметив, что 4020 несчастных случаев были легкими, 1105 — тяжелыми, девять человек погибли в результате несчастий на рабочем месте.
Как пояснили в Трудовой инспекции, в прошлом году рынок труда в Эстонии был очень активным. В общей сложности в Эстонии действовали 131 650 предприятий, из которых под надзором Трудовой инспекции было 56 683, то есть 43% всех предприятий.
Крупнейшими работодателями в Эстонии по-прежнему остаются микро- или малые предприятия, поскольку почти на 86% предприятий трудится менее десяти работников. Большинство предприятий — 9400 — составляют предприятия торговли, строительства — 7200 и недвижимости — 5700.
Больше всего несчастий на рабочем месте в прошлом году произошло в Таллинне и Харьюском уезде, где расположена и большая часть предприятий. На вторых позициях по количеству несчастий на рабочем месте Ярваский уезд и Ляэне-Вирумаа. Больше всего несчастий происходит в металлообрабатывающей промышленности, в торговле и на строительстве.
Участниками несчастных случаев чаще всего становится водители автотранспорта, транспортные рабочие и строители. Из женщин травмы на рабочем месте получают продавцы магазинов, животноводы и уборщицы. Несчастные случаи происходят в основном из-за того, что работники теряют контроль над техникой, оборудованием или над животными. Причиной травмы становятся падения на скользкой или неровной поверхности.
Инспекции по труду в прошлом году поступило 2716 заявлений о несчастных случаях на рабочем месте, что несколько больше, чем в 2017 году. В течение года к инспекции за советом обращались в прошлом году 45 870 раз.