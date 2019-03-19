Больничная касса компенсировала в 2018 году пострадавшим на рабочем месте почти пять млн евро

Об этом сообщила во вторник Трудовая инспекция, отметив, что 4020 несчастных случаев были легкими, 1105 — тяжелыми, девять человек погибли в результате несчастий на рабочем месте.

Как пояснили в Трудовой инспекции, в прошлом году рынок труда в Эстонии был очень активным. В общей сложности в Эстонии действовали 131 650 предприятий, из которых под надзором Трудовой инспекции было 56 683, то есть 43% всех предприятий.

Крупнейшими работодателями в Эстонии по-прежнему остаются микро- или малые предприятия, поскольку почти на 86% предприятий трудится менее десяти работников. Большинство предприятий — 9400 — составляют предприятия торговли, строительства — 7200 и недвижимости — 5700.

Больше всего несчастий на рабочем месте в прошлом году произошло в Таллинне и Харьюском уезде, где расположена и большая часть предприятий. На вторых позициях по количеству несчастий на рабочем месте Ярваский уезд и Ляэне-Вирумаа. Больше всего несчастий происходит в металлообрабатывающей промышленности, в торговле и на строительстве.

Участниками несчастных случаев чаще всего становится водители автотранспорта, транспортные рабочие и строители. Из женщин травмы на рабочем месте получают продавцы магазинов, животноводы и уборщицы. Несчастные случаи происходят в основном из-за того, что работники теряют контроль над техникой, оборудованием или над животными. Причиной травмы становятся падения на скользкой или неровной поверхности.