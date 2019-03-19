Самое высокое в мире деревянное здание готово! Смотрите фото и видео

Mjøstårnet, или башня Mjösa была официально открыта 15 марта 2019 года и является самым высоким деревянным зданием в мире. Высота 18-этажного здания в норвежском городе Брумунддале составляет 85,4 метра. В здании находятся: отель, квартиры и офисные помещения.
Mjøstårnet символизирует экологически чистое мышление в строительстве и доказывает, что из дерева можно строить высокие здания.
Создание проект такого высокого деревянного здания было сложной задачей для партнера архитектурного бюро Voll Arkitekter Ойстена Элгсааса. «Мы хотим вдохновить других на создание подобного здания, - отметил Элгсаас. – Конструкции этого здания аналогичны конструкциям зданий из обычных строительных материалов, но размеры конструкционных элементов значительно больше». Конструкции Mjøstårnet и фасад выполнены из дерева. Несущая конструкция состоит из опор, балок и диагональных балок, выполненных из клееного бруса, который очень хорошо подходит для строительства высоких зданий.
Нижние десять этажей выполнены из сборных деревянных элементов. Перекрытия верхних этажей все же бетонные. Это сделано, чтобы удержать здание как единое целое и избежать колебаний. Одной из целей проекта было использование прочных продуктов из местной древесины от местных поставщиков.
Помимо норвежских клееного и перекрестного ламинированного бруса от производителя Metsä Wood, в здании использовались продукты Kerto® LVL из Финляндии, которые стали составной частью напольного покрытия Moelven Limtre.
«Продукция Kerto® LVL - легкий и очень простой материал отличного качества, его поставки не задерживались», - сказал исполнительный директор Moelven Limtre Руне Абрахамсен, с нетерпением ожидая новых проектов высотного строительства.