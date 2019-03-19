Самое высокое в мире деревянное здание готово! Смотрите фото и видео

Mjøstårnet символизирует экологически чистое мышление в строительстве и доказывает, что из дерева можно строить высокие здания.

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Создание проект такого высокого деревянного здания было сложной задачей для партнера архитектурного бюро Voll Arkitekter Ойстена Элгсааса. «Мы хотим вдохновить других на создание подобного здания, - отметил Элгсаас. – Конструкции этого здания аналогичны конструкциям зданий из обычных строительных материалов, но размеры конструкционных элементов значительно больше». Конструкции Mjøstårnet и фасад выполнены из дерева. Несущая конструкция состоит из опор, балок и диагональных балок, выполненных из клееного бруса, который очень хорошо подходит для строительства высоких зданий.

ФОТО: AFP / Scanpix

Нижние десять этажей выполнены из сборных деревянных элементов. Перекрытия верхних этажей все же бетонные. Это сделано, чтобы удержать здание как единое целое и избежать колебаний. Одной из целей проекта было использование прочных продуктов из местной древесины от местных поставщиков.

ФОТО: AFP / Scanpix

Помимо норвежских клееного и перекрестного ламинированного бруса от производителя Metsä Wood, в здании использовались продукты Kerto® LVL из Финляндии, которые стали составной частью напольного покрытия Moelven Limtre.

ФОТО: AFP / Scanpix