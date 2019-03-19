Фото: бывший глава Таллиннского ТВ предстал перед судом

Согласно материалам обвинения, Лепп в качестве главы Tallinna TV присвоил свыше 200 000 евро в период 2013-2016 годов путем заключения фиктивных сделок: для этого он использовал счета, выставлявшиеся KVA Telecom OÜ за производство телепередач Keskkonnanädal и Vaba mõtte klubi. Средства переводились из KVA Telecom на счет фирмы Videomeedia OÜ, которая контролировалась Леппом.

По версии обвинения, у KVA Telecom отсутствовали собственные ресурсы для производства указанных передач, и фирма не передавала эту задачу по субподряду Videomeedia, поскольку и Keskonnanädal, и Vaba mõtte klubi производились в помещениях Таллиннского телевидения на оборудовании и при помощи операторов столичного телеканала.