Вт, 19.03.2019
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  • Вопрос читателя: могу ли я, находясь на больничном, отправиться в теплую страну?

Вопрос читателя: могу ли я, находясь на больничном, отправиться в теплую страну?

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Hannes Eichinger / PantherMedia / Hannes Eichinger

«Можно ли во время больничного полететь в теплую страну, если лечащий врач это разрешает?» - спрашивает читатель Postimees.

Отвечает заведующая консультационной службой Трудовой инспекции Кайре Саареп:

«Право на выдачу листков нетрудоспособности (больничный, больничный по уходу, декретный больничный лист) имеют семейные врачи, осуществляющие деятельность на основании списка пациентов семейного врача, имеющие лицензию врач- специалист и стоматолог, а также врач и стоматолог, работающие у лица, оказывающего медицинские услуги (за исключением оказания скорой медицинской помощи) и имеющего лицензию на оказание специализированной врачебной помощи.

Врач, выписавший работнику листок о нетрудоспособности, составляет и план лечения, в том числе определяя допустимые и недопустимые действия. Если врач разрешил или даже порекомендовал (например, для человека, страдающего депрессией) во время больничного находиться за границей, то это разрешено. Поскольку цель выдачи больничного - выздоровление работника, и во время больничного работнику, согласно ч.2 ст. 19, не нужно выполнять рабочие обязанности, то в любом случае перед поездкой необходимо проконсультироваться с врачом относительно того, не вызовет ли поездка ухудшения состояния и не будет ли она препятствовать лечению.

Больничные нельзя выдавать по причине того, что работник хочет отправиться в путешествие: больничный можно выдавать лишь с целью поправить здоровье. Кроме того, нельзя нарушать план лечения. Если врач сочтет, что путешествие не будет способствовать выздоровлению, то отправляться в поездку нельзя».

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