Вопрос читателя: могу ли я, находясь на больничном, отправиться в теплую страну?

«Право на выдачу листков нетрудоспособности (больничный, больничный по уходу, декретный больничный лист) имеют семейные врачи, осуществляющие деятельность на основании списка пациентов семейного врача, имеющие лицензию врач- специалист и стоматолог, а также врач и стоматолог, работающие у лица, оказывающего медицинские услуги (за исключением оказания скорой медицинской помощи) и имеющего лицензию на оказание специализированной врачебной помощи.

Врач, выписавший работнику листок о нетрудоспособности, составляет и план лечения, в том числе определяя допустимые и недопустимые действия. Если врач разрешил или даже порекомендовал (например, для человека, страдающего депрессией) во время больничного находиться за границей, то это разрешено. Поскольку цель выдачи больничного - выздоровление работника, и во время больничного работнику, согласно ч.2 ст. 19, не нужно выполнять рабочие обязанности, то в любом случае перед поездкой необходимо проконсультироваться с врачом относительно того, не вызовет ли поездка ухудшения состояния и не будет ли она препятствовать лечению.