Начат второй этап крупнейшего жилищного проекта в Ласнамяэ

ФОТО: Bonava Eesti

Новые квартиры, расположенные по адресу на Лийкури, 18c / Выйдуйооксу, 7, в отличие от квартир первой очереди, будут оснащены более современным видом отоплением - водяным подогревом полов.

Квартал Лийкури является крупнейшим из текущих проектов жилищного строительства Ласнамяэ. Здесь будет построено шесть домов на 420 квартир, окруженных зелеными дворами и игровыми площадками. Для обеспечения безопасности места парковки будут перенесены к границам микрорайона или размещены в цокольных этажах.

«Строительство зданий первой очереди квартала Лийкури идет по плану, и из 102 квартир в домах, которые будут закончены в июне этого года, более 80 процентов уже проданы. Этот факт говорит о хорошем спросе на высококачественные новые кваритиры в Ласнамяэ», - объяснил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя.