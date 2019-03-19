Бум новых квартир переместился из Кесклинна в Хааберсти

Требования покупателей к окружающей их жилье среде растут год от года. Люди пришли к пониманию того, что городское пространство является частью жилища, и делает свой выбор, учитывая это обстоятельство.

По словам исполнительного директора City24 Карин Ноппель-Кокеров, людей, которые предпочитают видеть под окном большую асфальтированную парковку и прилегающую к ней магистраль, становится все меньше и меньше.

«Сегодняшний покупатель жилья считает гораздо более важным, чтобы недвижимость была высокого качества, а окружающее дом городское пространство - безопасным и приятным, не очень шумным и с чистым воздухом», - отметила она.

Новые микрорайоны в Хааберсти предлагают именно это, да еще и по самым выгодным ценам в Таллинне. По словам Ноппель-Кокеров, каждая четвертая квартира, проданная в Хааберсти, является совершенно новой или построенной до двух лет назад. Следует однако отметить, что из-за замедления темпа строительства и усложнившихся условий покупки цены на новые квартиры в Хааберсти могут в этом году повыситься.