По всем направлениям: в расписание движения поездов Elron вводятся изменения

С целью обеспечения удобного и ритмичного движения поездов, Eesti Raudtee продолжит в этом году работы по реконструкции железной дороги на участках Таллинн-Палдиски и Тапа-Нарва.

«Мы делаем капитальный ремонт на станциях Кейла и Клоога, где мы заменяем как шпалы, так и старые стрелочные переводы. На участке Тапа-Кадрина будут продолжены начатые в прошлом году работы, а осенью мы приступим к работам также на участке Табивере-Кяркна. Ремонтные работы сопровождаются изменениями в расписаниях движения поездов и их частичной заменой автобусами», – сказал руководитель строительного отдела Eesti Raudtee Рихо Вяткин.

В графике движения, который начнет действовать с конца марта, большие изменения затронут маршрут Таллинн-Нарва, на котором время отправления некоторых поездов сместится примерно на час. «Поскольку из-за перевода часовых стрелок изменится расписание движения поезда Таллинн-Москва, наши поезда не смогут следовать старому расписанию. В то же время, отныне утром можно будет раньше добраться из Таллинна до Раквере, Йыхви и Нарвы, чего хотели он нас также пассажиры», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«Вместе с Eesti Raudtee мы постарались обеспечить, чтобы изменения были по возможности небольшими и учитывали потребности пассажиров. Мы надеемся, что пассажиры отнесутся с пониманием к неудобствам, связанным со строительными работами», - добавил он.