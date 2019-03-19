Чиновник и депутат спорят, что помешало нарвитянам проголосовать на парламентских выборах

Не голосуют, потому что неудобно?

“Очень много в средствах массовой информации было названо причин, почему явка оказалась настолько низкой. На мой взгляд, одной из главных причин было очередное уменьшение количества избирательных участков в нашем городе, - заявил депутат Алексей Мяги. - Если эта тенденция продолжится, на мой взгляд, явка будет еще меньше. Я не знаю, что нужно будет предпринять для организации выборов в Европарламент, но к выборам в местные самоуправления систему однозначно надо менять”.

Алексей Мяги рассказал, что работал на одном из избирательных участков, и у него сформировалось мнение, что после изменения границ избирательных участков людей плохо информировали, на какие именно участки им теперь нужно приходить.

“Ненормально, когда расстояние от места проживания до избирательного участка измеряется несколькими километрами, - сказал он. - Пожилые люди, которые приходили на наш участок, вынуждены были искать себе другой по той простой причине, что их место жительства было отнесено к другим избирательным участкам. Доходило до смешного - председатель нашей участковой избирательной комиссии брал свой личный транспорт и возил избирателей до нужного места”.

Тенденция уменьшения количества участков прослеживается уже много лет. По данным Республиканской избирательной комиссии, на прошедших выборах в Рийгикогу в Нарве действовали восемь избирательных участков. На парламентских выборах пять лет назад их было десять, а на местных выборах 2013 года действовало 14 участков.

Председатель городской избирательной комиссии и городской секретарь Нарвы Антс Лийметс считает, что выводы депутата Мяги не подтверждаются цифрами.

В 2015 году голосовать пришли 49,8% избирателей, сейчас 41,4% - явка упала не так низко, как уменьшилось количество избирательных участков. При этом на тех избирательных участках, границы которых не изменялись, падение явки было заметно больше, чем в среднем по Нарве. На одном из избирательных участков, который переехал на новое место, явка наоборот выросла. Поэтому, по мнению Лийметса, объяснить низкую активность избирателей маленьким количеством мест для голосования никак нельзя.

Путаница с приглашениями

Проблемы с информированием избирателей о местах голосования действительно были. Перед каждыми выборами рассылаются приглашения на выборы для каждого избирателя, и в приглашении указывается адрес избирательного участка.

“Было несколько жалоб, что приглашения не дошли. Был целый дом на улице Кереса, где никто не получил приглашения”, - рассказал Антс Лийметс.

Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте рассказал, что он и его соседи также не получили приглашений.

“Просто не работал почтальон, - считает Таммисте. - В моем доме многие соседи спрашивали, почему приглашение не пришло”.

В одном случае приглашение получил не имеющий право голосовать гражданин России, потому что вместо ул. Кереса приглашение пришло на ул. Креэнхольми - номера дома и квартиры совпадали, а улица была указана неверно. Это выяснилось только на избирательном участке.

По мнению Лийметса, скорее всего, эти недоразумения были вызваны ошибками почтовой службы - компании Omniva. Республиканская избирательная комиссия сделала замечание компании из-за этих ошибок. При этом за отправку приглашений, а также за составление списков избирателей отвечает совсем другое ведомство - МВД.

Некому взять за руку и привести

“Если у нас в городском собрании центристская власть фактически сломалась, то некому было приглашать людей на выборы, активизировать их. Это тоже влияет”, - считает Антс Лийметс.

По его мнению, апатия избирателей была вызвана тем, что люди не видели, как голосование может что-то изменить. Но после нынешнего скандала с формированием правительственной коалиции интерес избирателей может и вырасти.

Антс Лийметс также отметил, что процент явки на парламентских выборах всегда меньше, чем на местных выборах. Кандидаты в городское собрание собирают себе голоса более активно, в том числе и нарушений на местных выборах бывает больше. На прошедших парламентских выборах не было жалоб на покупку голосов, меньше обычного было нетрезвых избирателей, которыми проще манипулировать.