Глава Baltika об огромных сокращениях: это наша последняя возможность

- Вы прекращаете производство в Эстонии, а в других местах у вас производства нет. Означает ли это, что товар потеряет в качестве?

- Не должно означать. Если вы обратили внимание, то ни один наш конкурент не производит в Эстонии или на своем заводе. Это же никоим образом не означает потерь в качестве.

- Когда H&M пришел в Эстонию, вы сказали, что они вам не конкуренты. Теперь вы передумали?

- Вы говорите всякое, когда кто-то еще приходит расшириться на нашей игровой площадке. Вы же не скажете, что теперь я в большой беде.

Но то, что я сказал тогда, было больше правдой, чем бравадой. Мы не могли предугадать, что вероятнее всего дешевые бренды перестроят рынок. Они и сейчас не являются нашими прямыми конкурентами, они просто сделали рынок иным. Они дали людям иное понимание, что такое мода, насколько быстро она меняется и по какой цене моду можно покупать.

Экономические результаты Baltika. ФОТО: Pm

Не скажу, что они теперь являются нашими конкурентами, но, конечно, они на нас повлияли. Стратегия H&M нам тоже не очень понятна. В отличие от Zara, которая скорее очень сильно консолидирована и не расширяется любой ценой на города второй и третьей линии, H&M это по-прежнему делает. Но, кажется, что это уже борьба мамонтов, и мы здесь скорее можем быть только сторонними наблюдателями.

- Я не знаю, насколько вы можете говорить о предстоящей эмиссии акций, но будет ли она открытой, и кто будет самым крупным акционером?

Финансовый директор Baltika Майги Пярник-Перник: Эмиссия будет открытая, как и все последние эмиссии. Сколько человек придется отметить – это пока вопрос.

- Самый крупный акционер (KJK Fund Sicav-SIF) выразил готовность отметить акции. Они выразили готовность отметить весь объем эмиссии?

Майги Пярник-Перник: В каких объемах, точной информации у нас нет.

- Я подсчитал, что в течение последних десяти лет вы задействовали 14 миллионов евро. Это означает, что во многом вы живете из милости крупных акционеров. Как долго они еще будут терпеть?

Меэлис Мильдер: Это нужно спрашивать у них.

- Но какие-то отзывы вы от них получали.

Меэлис Мильдер: Я могу тут сказать только за себя. Я трактую это как нашу последнюю возможность в реорганизации предприятия.

Оставим кризисы в стороне, а названные вами 14 миллионов евро были ценой кризиса. В кризисное время мы потеряли ровно столько же, и капитал нужно было восстановить, а иных возможностей для этого не было.

Сменившиеся собственники. ФОТО: Pm