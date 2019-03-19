Глава Baltika об огромных сокращениях: это наша последняя возможность

Продавец модной одежды Baltika сообщил вчера, что прекращает производство в Эстонии, сокращает 340 человек и полностью меняет свою бизнес-модель. Еще раньше предприятие сообщало о плане задействовать до пяти миллионов евро инвесторских денег, а также взять кредит у крупного собственника в размере трех миллионов евро, пишет Postimees.
Baltika уже начала реорганизацию предприятия, выработана и совершенно новая стратегия. Давнишний руководитель фирмы и бывший крупный собственник Меэлис Мильдер сказал, что эта реорганизация – последняя возможность для Baltika.
- План реорганизации Baltika уже придуман, или находится на стадии разработки?
- Он придуман. Может быть, более детальный план воплощения еще составляется, и для этого у нас появился новый член правления Маэ Хансен.
- Чем ваши задачи отличаются от задач Маэ Хансен?
- Ну, прежде всего, мы должны собраться вместе. В нас есть функциональное распределение работы между членами правления, но Маэ Хансен придет конкретно для реализации этого плана. Наша первая встреча с ней, как членом правления, состоится в конце этой недели. Тогда точно договоримся о модели сотрудничества.
- Правильно ли я понял, что Маэ Хансен может быть кандидатом на пост следующего руководителя Baltika?
- Насколько мне известно, сейчас это не так (улыбается – Т.О.). Я думаю, что у нее могут быть более крупные долгосрочные амбиции, чем руководство одним модным бизнесом на балтийском рынке.
- Какие пункты являются самыми важными в вашем плане реорганизации?
- Для нас самих крупнейшим изменением является то, что мы отказываемся от международного роста любой ценой. Наш анализ бизнес-модели, проведенный в первой половине прошлого года, показал, что чем дальше мы уходим от розничного рынка Балтии, тем меньше вероятность заработать денег. Не говоря о том, что в прошлом году были реализованы риски, которые связаны с нынешними партнерами по франшизе.
Наша интерпретация биржевого предприятия и общих интересов акционеров все это время была связана с тем, что предприятие должно расти и не всегда деньги, остающиеся за чертой – то есть прибыль, являются важнейшим показателем, скорее представлением о международном росте. Это мы теперь пересмотрели и сделали шаг назад.
У нас остается продажа и рынок, где мы чувствуем себя безопаснее – розничный рынок Балтии. Все остальные каналы продаж и возможных партнеров акцептуем и задействуем только в том случае, если один только традиционный оптовый бизнес идет так, что девять месяцев мы готовим новую коллекцию и показываем ее в течение всего сезона - такого сотрудничества со следующего года мы себе позволить уже не можем.
Обслуживание своих розничных продавцов напрямую – значительно быстрее и удобнее.
Второе крупное изменение заключается в том, что я в итоге внял критике, которую я слышал больше всего в течение последних 15 лет: для чего таким предприятиям как Baltika нужен такой большой портфель брендов. Таким образом, за год мы от пяти розничных брендов перейдем на два или три.
Прежде всего, сведем наши так называемые бренды среднего класса Monton, Mosaic ja Bastion в один. Еще ранней осенью прошлого года был план, что новый бренд будет называться Vérenni. Но поскольку для маркетинга нового бренда у нас нет денег, и есть риск в первые годы потерять очень много, мы решили, что крышевым брендом у нас будет известная торговая марка Monton.
- Вы прекращаете производство в Эстонии, а в других местах у вас производства нет. Означает ли это, что товар потеряет в качестве?
- Не должно означать. Если вы обратили внимание, то ни один наш конкурент не производит в Эстонии или на своем заводе. Это же никоим образом не означает потерь в качестве.
- Когда H&M пришел в Эстонию, вы сказали, что они вам не конкуренты. Теперь вы передумали?
- Вы говорите всякое, когда кто-то еще приходит расшириться на нашей игровой площадке. Вы же не скажете, что теперь я в большой беде.
Но то, что я сказал тогда, было больше правдой, чем бравадой. Мы не могли предугадать, что вероятнее всего дешевые бренды перестроят рынок. Они и сейчас не являются нашими прямыми конкурентами, они просто сделали рынок иным. Они дали людям иное понимание, что такое мода, насколько быстро она меняется и по какой цене моду можно покупать.
Не скажу, что они теперь являются нашими конкурентами, но, конечно, они на нас повлияли. Стратегия H&M нам тоже не очень понятна. В отличие от Zara, которая скорее очень сильно консолидирована и не расширяется любой ценой на города второй и третьей линии, H&M это по-прежнему делает. Но, кажется, что это уже борьба мамонтов, и мы здесь скорее можем быть только сторонними наблюдателями.
- Я не знаю, насколько вы можете говорить о предстоящей эмиссии акций, но будет ли она открытой, и кто будет самым крупным акционером?
Финансовый директор Baltika Майги Пярник-Перник: Эмиссия будет открытая, как и все последние эмиссии. Сколько человек придется отметить – это пока вопрос.
- Самый крупный акционер (KJK Fund Sicav-SIF) выразил готовность отметить акции. Они выразили готовность отметить весь объем эмиссии?
Майги Пярник-Перник: В каких объемах, точной информации у нас нет.
- Я подсчитал, что в течение последних десяти лет вы задействовали 14 миллионов евро. Это означает, что во многом вы живете из милости крупных акционеров. Как долго они еще будут терпеть?
Меэлис Мильдер: Это нужно спрашивать у них.
- Но какие-то отзывы вы от них получали.
Меэлис Мильдер: Я могу тут сказать только за себя. Я трактую это как нашу последнюю возможность в реорганизации предприятия.
Оставим кризисы в стороне, а названные вами 14 миллионов евро были ценой кризиса. В кризисное время мы потеряли ровно столько же, и капитал нужно было восстановить, а иных возможностей для этого не было.
Дальше, к сожалению, мы удерживали свою бизнес-модель так, что в хорошие времени – маленький плюс, а в плохие времена, которые в любом случае не связаны с нами (тут я, прежде всего, говорю о России и Украине) мы теряли деньги.
После кризиса, вложенные в предприятие деньги позволили, по сути, без поддержки банков придерживаться той же бизнес-модели. Новую бизнес-модель мы начали готовить уже весной прошлого года и сейчас вместе с советом и крупными акционерами мы продвинулись настолько, что они считают, что в такой поворот разумно дополнительно инвестировать.
- Сегодня Äripäev спекулирует (вчера – ред.), что после эмиссии более 50 процентов акций, фонд KJK выкупит акции и уйдет с биржи. Что вы думаете или знаете о таком плане?
Меэлис Мильдер: Не могу комментировать.
Baltika теряла десятилетие
Глядя со стороны, Baltika является блестящим предприятием. Гламурные показы мод и представления коллекций, одежда для спортивной сборной Эстонии и многое другое. По крайней мере, в течение последних десяти лет все это происходило на деньги инвесторов, главным образом, крупнейших акционеров, которые за это время вложили в фирму 14 миллионов евро.
За последние десять лет шесть Baltika была в убытке, причем, прибыль оказывалась крошечной – от несколько десятков до нескольких сотен евро, а убытки достигали миллионов евро – в 2009 году целых 10,2 миллиона евро.
Акции Baltika находятся на бирже с 1997 года. На прошлой неделе цена за акцию упала до исторического минимума – 0,117 евро, а дневная акция стоила 0,1 евро. Правда, вчера цена на акцию Baltika подпрыгнула на 22 процента.
В течение всех десяти лет Baltika просила дополнительных денег у имеющихся акционеров четыре раза, нынешний раз – пятый. Поскольку прежние эмиссии были направлены акционерами, или условия были такими, что участвовать было возможно или разумно только крупным собственникам, доля каждого мелкого акционера, которых у Baltika осталось более 1650, сократилась почти в два раза. После эмиссии доля мелких акционеров явно сократится еще в два раза.
Жертвами падения Baltika стали и сами руководители. В 2002 году руководители предприятия Меэлис и Майре Милдер, а также еще пять членов тогдашнего правления создали инвестиционную фирму BMIG, единственной экономической деятельности которой было удержание акций Baltika. Для приобретения акций был взят кредит у Swedbank (тогда Hansapank). Во время бума для приобретения новых долей взяли новый кредит, который в итоге разросся до семи миллионов евро. К концу 2008 года доля BMIG в Baltika увеличилась до 25,5 процента.
Являвшаяся залогом кредита ценность акций постоянно снижалась. В сентябре 2017 года BMIG, который уже полностью принадлежал Мильдерам, пришлось отказаться от всех акций Baltika. В результате сделки доля Меэлись Мильдера составила 2,98 процента, которая сейчас снизилась до 2,45 процента.
Тынис Оя