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Слухи о смерти мини-джека преувеличены или по меньшей мере преждевременны. Все новые модели Samsung Galaxy оснащены разъемом 3,5 мм вопреки запущенному Apple тренду, за которым последовал и Google, пишет Харди Кеэрутая в техноблоге Digitark.

Хотя гнездо для наушников действительно может однажды покинуть нас, сейчас, в 2019 году, оно на месте. Мало того, оно легко может оказаться козырем новых Samsung Galaxy S10, из-за которого покупатели выберут именно этот смартфон.

Компания Apple ликвидировала аудио разъем еще в 2016 году, с момента выхода в свет модели iPhone 7. Есть люди, которые до сих пор не оправились от этой потери. Классический способ подсоединения наушников был в ходу на протяжении нескольких поколений телефонов. Он универсален и практичен, позволяет выбрать любые наушники в ценовом диапазоне от 10 до 1000 евро и подключить их к телефону. Но потом на сцене появилась Apple и убрала из iPhone гнездо 3,5 мм, а ее примеру последовал целый ряд производителей, включая Google. Но не Samsung.

Мини-джек оставлен на радость клиентам