Абрамович собрался избавиться от "Челси"

По информации The Times, в приобретении лондонского клуба заинтересован самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. 66-летний бизнесмен, построивший дело на химической промышленности, покупает британскую велошоссейную команду Team Sky и хочет вложиться и в футбол.

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович требует за клуб около 2,5 миллиарда фунтов. Для Рэтклиффа это не проблема, но с учетом дорогостоящей реконструкции «Стэмфорд Бридж», от которой отказался российский бизнесмен, траты вырастут, а это британца не устраивает.