Вт, 19.03.2019
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Абрамович собрался избавиться от "Челси"

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Роман Абрамович.

ФОТО: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / AP

У «Челси» может смениться владелец. Из-за проблем Романа Абрамовича с британскими властями, "Челси" может быть в скором времени продан. передает sports.ru.

По информации The Times, в приобретении лондонского клуба заинтересован самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. 66-летний бизнесмен, построивший дело на химической промышленности, покупает британскую велошоссейную команду Team Sky и хочет вложиться и в футбол.

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович требует за клуб около 2,5 миллиарда фунтов. Для Рэтклиффа это не проблема, но с учетом дорогостоящей реконструкции «Стэмфорд Бридж», от которой отказался российский бизнесмен, траты вырастут, а это британца не устраивает.

В недавнем рейтинге Forbes он занимал 110-е место, в то время как Роман Абрамович – 107-е. The Times оценивает состояние Рэтклиффа в 21 миллиард фунтов.

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