Вадим Штепа: Россия превращается в Китай?

Известно, что российская пропаганда сама распространяет множество fake-news. Однако официальные телеканалы из-под действия этого закона выведены. Борьбу с «недостоверной» информацией предполагается вести именно в интернете, блокируя доступ к тем сайтам и блогам, которые критикуют кремлевскую политику. Кроме того, любую критику в свой адрес власть вполне может посчитать «явным неуважением» и «оскорблением». За это теперь предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей (4000 евро) или даже тюремное заключение.

Столь жесткие репрессии законодательно вводятся впервые. Известно, что российская власть и без того активно преследует и даже сажает в тюрьму оппозиционеров за публикации в интернете, но до сих пор эти действия были избирательными и оправдывались «борьбой с экстремизмом». А теперь фактически каждый пользователь социальных сетей, позволяющий себе всего лишь критическое отношение к кремлевской политике, рискует получить судебную повестку. А его ресурс будет заблокирован Роскомнадзором даже без решения суда.

Против этих законов активно выступали различные гражданские организации, журналисты и писатели. Молодежь, которая особенно ценит свободу интернета, проводила протестные митинги. Однако власть их голос не услышала. Фактически, тем самым было показано – общество должно относиться к «начальству» только «с чувством глубокого уважения».

Это весьма напоминает сегодняшнюю ситуацию в Китае, где – при всем технологическом развитии – гражданам запрещено критиковать коммунистическую партию. Россия по экономическому масштабу, конечно, до Китая не дотягивает, но в смысле государственной цензуры и ограничения интернет-свобод успешно перенимает его опыт.

Например, в Китае запрещен Facebook, и российские чиновники угрожают аналогичной блокировкой этой популярной соцсети, если ее администрация не согласится хранить данные российских пользователей в России. В прошлом году Роскомнадзор вел войну с мессенджером Telegram, однако в России он продолжает работать, обходя блокировки.

Поэтому, помимо ограничений по контенту, у кремлевских чиновников возникла более радикальная идея – вообще оградить российский интернет от мирового, и также по китайскому образцу. Законопроект о «суверенном рунете» уже прошел первое чтение в Государственной думе.

С технической точки зрения этот законопроект требует у всех российских провайдеров организовывать связь с окружающим миром только через санкционированные государством «точки обмена трафиком». А также – устанавливать специальное оборудование, которое автоматически блокирует ресурсы, «нежелательные» для российских властей. Извне доступ к российским ресурсам также будет затруднен.

Из Эстонии эта ситуация, конечно, выглядит абсолютным контрастом. Потому что одним из брендов страны уже давно стало именно обратное – максимальное развитие информационных технологий, открытость для граждан и включенность в глобальную сеть. Проект э-резидентства сделал Эстонию одним из самых передовых цифровых обществ в мире. Эстония вместе с Исландией возглавляют мировой рейтинг стран с самым свободным интернетом.