Вт, 19.03.2019
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Умерла трехкратная олимпийская чемпионка

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак скончалась в возрасте 57 лет. Об этом сообщает lenta.ru.

Поллак умерла 13 марта. Бывшая спортсменка боролась с раком.

Поллак трижды становилась олимпийской чемпионкой и также завоевала три серебряных награды. Она была включена в Зал славы мирового плавания в 1987 году.

Поллак представляла на Играх сборную ГДР. На первой для себя Олимпиаде в 1976-м в Монреале Поллак выиграла две золотые медали. Тогда ей было 16 лет. Третью награду высшего достоинства пловчиха завоевала на Олимпиаде-1980 в Москве.

В 1990-х в числе других бывших спортсменов сборной ГДР Поллак утверждала, что тренерский штаб обманом давал атлетам запрещенные препараты. По словам Поллак, анаболические стероиды предлагались под видом витаминных препаратов.

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