Умерла трехкратная олимпийская чемпионка

Поллак умерла 13 марта. Бывшая спортсменка боролась с раком.

Поллак трижды становилась олимпийской чемпионкой и также завоевала три серебряных награды. Она была включена в Зал славы мирового плавания в 1987 году.

Поллак представляла на Играх сборную ГДР. На первой для себя Олимпиаде в 1976-м в Монреале Поллак выиграла две золотые медали. Тогда ей было 16 лет. Третью награду высшего достоинства пловчиха завоевала на Олимпиаде-1980 в Москве.