Вт, 19.03.2019
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  • Волостному старейшине резко стало плохо в отпуске, проведена экстренная операция

Волостному старейшине резко стало плохо в отпуске, проведена экстренная операция

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Маргус Мёлдри.

ФОТО: Sille Annuk

На сайте Пыльтсамааской волостной управы опубликовано сообщение о том, что волостной старейшина Маргус Мёлдри выйдет на работу позже, поскольку в отпуске у него начались проблемы со здоровьем.

В сообщении говорится, что в начале марта Пыльтсамааский волостной старейшина Маргус Мёлдри вместе с семьей отправился в отпуск за границу, где ему стало плохо. Ему понадобилась экстренная медицинская помощь и на какое-то время он должен остаться в лечебном отпуске, пишет Tartu Postimees.

«В апреле волостному старейшине должны были сделать планировавшуюся ранее операцию. Однако в отпуске состояние его здоровья настолько ухудшилось, что пришлось делать экстренную операцию», - сказал помощник волостного старейшины Карро Кюланурм.

По предварительным планам, Мёлдри пробудет на больничном до 9 апреля. На время отсутствия его будет замещать помощник Карро Кюланурм.

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