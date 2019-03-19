Волостному старейшине резко стало плохо в отпуске, проведена экстренная операция

На сайте Пыльтсамааской волостной управы опубликовано сообщение о том, что волостной старейшина Маргус Мёлдри выйдет на работу позже, поскольку в отпуске у него начались проблемы со здоровьем.
В сообщении говорится, что в начале марта Пыльтсамааский волостной старейшина Маргус Мёлдри вместе с семьей отправился в отпуск за границу, где ему стало плохо. Ему понадобилась экстренная медицинская помощь и на какое-то время он должен остаться в лечебном отпуске, пишет Tartu Postimees.
«В апреле волостному старейшине должны были сделать планировавшуюся ранее операцию. Однако в отпуске состояние его здоровья настолько ухудшилось, что пришлось делать экстренную операцию», - сказал помощник волостного старейшины Карро Кюланурм.
По предварительным планам, Мёлдри пробудет на больничном до 9 апреля. На время отсутствия его будет замещать помощник Карро Кюланурм.