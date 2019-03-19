Волостному старейшине резко стало плохо в отпуске, проведена экстренная операция

В сообщении говорится, что в начале марта Пыльтсамааский волостной старейшина Маргус Мёлдри вместе с семьей отправился в отпуск за границу, где ему стало плохо. Ему понадобилась экстренная медицинская помощь и на какое-то время он должен остаться в лечебном отпуске, пишет Tartu Postimees.