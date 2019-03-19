Крым. Иллюстративное фото.

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События 2014 года, которые официальные российские издания окрестили "крымской весной", развивались стремительно. От бегства Виктора Януковича из Украины до того дня, когда Россия объявила Крым своей частью, прошло меньше месяца. Русская служба Би-би-си поговорила с участниками событий марта 2014 года.

В понедельник, 18 марта, исполняется ровно 5 лет со дня аннексии Россией Крыма. В этот день Владимир Путин подписал с представителями Крыма и Севастополя договор о включении этих территорий в состав России.

Официальная Москва называет процесс, начавшийся вскоре после свержения в результате "Майдана" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, "возвращением Крыма домой", "исправлением исторической ошибки и несправедливости".

В качестве обоснования шага Кремля назывались несколько причин, в том числе стремление защитить жителей Крыма и Севастополя от "украинизации" со стороны новой власти, защита русскоязычного населения Крыма от украинских националистов. Параллельно делается упор на стремлении большинства крымчан и севастопольцев в Россию, что было зафиксировано "свободным волеизъявлением" на референдуме 16 марта.

Мировое сообщество - США, Великобритания, Германия, Франция и большинство стран мира - называет действия России аннексией, проведение референдума - незаконным и противоречащим конституции Украины, а его итоги - недействительными. Референдум проходил в тот момент, когда на территорию Крыма и Севастополя прибыло большое количество военнослужащих и военной техники без опознавательных знаков, которые позднее признал российскими Владимир Путин (по разным оценкам размер контингента мог составлять до 10 тысяч человек).