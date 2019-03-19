Би-би-си вместе с участниками тех событий со стороны России и со стороны Украины вспомнила, как развивались события весны 2014 года.

Однако накануне саммита в Вильнюсе Янукович неожиданно для всех - как для жителей Украины, так и для Брюсселя - вдруг объявил, что передумал.

21 ноября 2013

Премьер-министр Украины Николай Азаров объявляет об отказе от подписания соглашения об ассоциации с ЕС для более детального изучения условий соглашения. Позднее, 28-29 ноября, на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе соглашение об ассоциации Украины и ЕС, как и анонсировал Азаров, так и не было подписано.

Журналист Мустафа Найем пишет в "Фейсбуке" призыв выйти на Майдан в 22:30 - именно этот пост принято считать началом бессрочной акции протеста

Постепенно акции начинаются и в других городах. Вскоре от требований ассоциации с ЕС манифестанты переходят к более радикальным требованиям - они выступают за отставку действующего руководства страны и назначение внеочередных выборов. Акции получают название "евромайдан".

30 января 2014

30 января на военном аэродроме "Бельбек" в Севастополе в ненастную погоду приземлился самолет российского предпринимателя Константина Малофеева с "Дарами волхвов" - христианской святыней, которую по его инициативе привезли с горы Афон.

Самолет должен был приземлиться в Симферополе, но там разрешение на посадку не дали из-за ледяного дождя. В Севастополе тоже был запрет на посадку. "Из кабины вдруг вышел пилот, перекрестился, получил благословение, приложился к Дарам и мы сели! А когда мы открыли дверь самолета, то ветер был такой, что шапки уносило", - вспоминает сейчас Малофеев в интервью Би-би-си.

Начиная с Рождества, Малофеев, учредитель фонда Святителя Василия Великого, успел свозить "Дары волхвов" в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Киев. Формально Крым и Севастополь не были в списке для посещения, но заехать туда пообещали афонские старцы.

Вместе с Малофеевым в Крым прилетели афонские монахи. Но в делегации также были и такие люди как зампред комитета Думы по делам СНГ Олег Лебедев, лидер "Боевого братства" Дмитрий Саблин и Игорь Гиркин, ставший впоследствии одним из самых известных деятелей "русской весны". Формально он обеспечивал безопасность святыни и был во всех других точках маршрута.

Украина, страны ЕС, США и Канада подозревают Малофеева в соучастии в аннексии Крыма и разжигании вооруженного конфликта на востоке Украины. Сам он эти обвинения отвергает и настаивает, что занимался лишь гуманитарной помощью Крыму и юго-востоку Украины. В интервью Би-би-си он говорит, что действительно мог сыграть важную роль - но лишь в духовном смысле.

"В Севастополе подходишь к очереди и спрашиваешь: "Простите, вы за что будете молиться?" - "Конечно, чтобы Севастополь был русским!" И вот так вся очередь. Все вот от малышей до бабушек говорили это. Если бы я сам этого не слышал, я бы не поверил, потому что не было ни одного другого ответа. Что касается нашей скромной роли, она была исключительно религиозной. Привезя эти дары, мы вселили в людей некую надежду. А то, что со мной находились некоторые депутаты Госдумы? Ну, они верующие люди", - вспоминает Малофеев.

Тем не менее возможная реакция Крыма на события в Киеве все же обсуждалась с теми, кто прибыл с Малофеевым, сопровождая "Дары волхвов", вспоминает сейчас в интервью Би-би-си бывший первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев. Он рассказывает, что разговор об этом шел и в автобусе по дороге из Бельбека в Симферополь, и в самом Симферополе. В разговоре участвовали Саблин, Малофеев и другие члены экспедиции.

"В Симферополе были достаточно сложные переговоры с председателем правительства Республики Крым (Анатолием Могилевым. - Би-би-си). Фактически ему было предложено перейти на российскую сторону в случае возникновения коллапса в Киеве. А также с Владимиром Константиновым, в чьей позиции я не сомневался. Он всегда был пророссийским политиком. И в тот момент открыто заявил об этом. Какие-то дипломатические нотки в разговоре были, но на самом деле он дал ясный сигнал, что если в Киеве падет власть, то Крым и крымский парламент будут готовы к принятию решения о референдуме и о начале процесса по воссоединению с Россией", - отмечает Темиргалиев.

И Саблин, и Лебедев и другие - эксперты по Украине, поэтому киевские события не могли не обсуждаться, говорит Малофеев. Но речь не шла о государственных решениях, которые были приняты позднее, настаивает он, называя себя лишь пассивным участником этих дискуссий.

19 февраля

После нескольких месяцев противостояния происходит массовый расстрел протестующих на киевском майдане, позже получивший название расстрел "небесной сотни". По данным генпрокуратуры Украины, 18-20 февраля погибли 78 сторонников Евромайдана и 13 сотрудников правоохранительных органов. Сотни людей с обеих сторон получили увечья и ранения.

21 февраля

Янукович объявляет о досрочных президентских выборах. В тот же день при посредничестве представителей ЕС и России он заключает с представителями оппозиции соглашение об урегулировании политического кризиса. В тот же вечер президент сбегает из Киева в Харьков. Там должен был состояться съезд его "Партии регионов" - но он был отменен.

Сторонники Евромайдана берут под контроль Раду, правительство и администрацию президента. 22 февраля Янукович оказывается в Донецке, откуда вечером на автомобиле выезжает в сторону Крыма.

На медалях "За возвращение Крыма", которая, по данным СМИ, была учреждена приказом министерства обороны России, стоит именно эта дата, 21 февраля.

Существовал и ряд других, в том числе негосударственных наград за участие в крымских событиях. Один из самых известных участников "крымской весны" Игорь Стрелков выставил на нумизматический аукцион золотую медаль "В память о воссоединении Крыма с Россией", являющуюся негосударственной наградой, врученной ему фондом святителя Василия Великого.

23 февраля

Путин спустя год после крымских событий, в марте 2015 года, в интервью для фильма "Крым. Путь на Родину" на телеканале "Россия" рассказывал, что именно 23 февраля дал команду на проведение операции в Крыму.

"Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России, потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов. Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать", - рассказывал Путин.

В этот день в Севастополе на митинге "Народной воли против фашизма на Украине" российского предпринимателя Алексея Чалого избирают "народным мэром". Участники митинга держат плакаты с лозунгами "Путин - наш президент", "Россия, мы брошены, возьми нас обратно!".

Далеко не все поверили, что митинг был добровольный. Некоторые наблюдатели считают, что он был специально организован.

"На митинг приходили семьи российских военных, работники завода Чалого "Таврида электрик" и порядка тысячи - полутора тысяч пророссийских активистов, которые были финансово поддержаны Москвой", - говорит сейчас в интервью Би-би-си депутат Верховный Рады, а тогда активист Евромайдана из Севастополя Дмитрий Белоцерковец.

"То, что украинская история движется к драматической развязке, было понятно почти с самого начала Майдана. В течение всего этого времени мы готовились предпринять определенные шаги, чтобы в том случае, если в Киеве произойдет то, что случилось, Севастополь ушел бы из Украины", - заявил в интервью "МК" экс-"народный мэр" Севастополя Алексей Чалый.

26 февраля

В Крыму перед зданием крымского парламента собрались сторонники крымско-татарского Меджлиса (деятельность организации запрещена в России - Би-би-си) и новой украинской власти во главе с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, которые блокировали здание и его работу. Им противостояли сторонники пророссийского движения "Русское единство" Сергея Аксенова. В давке под стенами парламента гибнут два человека.

Крымские татары в Крыму представляли особый пласт населения, говорит гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Крымские татары, конечно, были очень насторожены. Не скажу, что напуганы, но точно насторожены. Это вообще такой закрытый этнос. Понятно, что их жизнь в Крыму и при украинской власти, и при российской связана с целым рядом конфликтов - прежде всего за землю", - объясняет он.

"Это конфликт, в котором на одной стороне оказались сначала изгнанные, а потом вернувшиеся крымские татары. А с другой - потомки украинцев и русских, которые были переселены в 1940-х годах, которые, казалось бы, никакого морального права на владение землей там не имели, но уже за эти 70 лет вросли корнями в эту землю, считают ее своей и рассматривают крымских татар уже в свою очередь как пришельцев с огромными претензиями", - продолжает Федоров.

"Я стоял на балконе спикера крымского парламента и с высоты шестого этажа видел площадку под Верховным советом, на которой сошлись две огромные массы людей - с российскими триколорами и с флагами Меджлиса и Украины" - вспоминает первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.

"Наверное, это лучше назвать толкотней, хотя, к сожалению, погибли люди, о чем я очень сожалею. В Крыму все было достаточно мирно, но вот этот митинг, это было, знаете, глубокое переживание. Я эту картину запомню на всю жизнь. Я тогда только понял, насколько все глубоко и серьезно и насколько это повлияет на судьбы людей", - говорит он.

27 февраля

В 4:30 утра вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здания Совета министров и Верховного совета Крыма, над которыми были водружены российские флаги. На внеочередной сессии парламента премьер-министром Крыма был назначен лидер движения "Русское единство" Сергей Аксенов.

Верховный совет Автономной республики Крым принял решение назначить на 25 мая 2014 года референдум по вопросу "государственной самостоятельности" Крыма и договорного характера вхождения автономной республики в состав Украины.

Депутат Верховной рады Украины, бывший активист Севастополя Дмитрий Белоцерковец вспоминает сейчас, что именно тогда он понял, что Крым отходит России.

"Вечер 27 февраля 2014 года - это ключевой день, когда Путин пошел ва-банк и фактически натравил российскую армию на севастопольцев и на крымчан", - считает Белоцерковец.

Стратегической ошибкой украинских силовиков Белоцерковец называет бездействие из-за нерешительности политического руководства в Киеве.

"Внутренние войска Украины на фоне захвата Верховной рады Крыма оцепили ее, но не блокировали. Заложников там не было. Почему не было принято решение о блокировке, чтобы никого не пускать и не выпускать и брать штурмом Верховную раду Крыма, выбивая оттуда российский спецназ, мне тяжело ответить. Но силовики - внутренние войска, украинские военные, сотрудники СБУ, милиция тогда в персональном общении говорили, что это было связано с тем, что им никаких команд из Киева не поступало", - говорит Белоцерковец.

Кремль еще официально не раскрывал свои планы в отношении Крыма, подчеркивая, что жители полуострова имеют право на референдум (хотя украинская сторона отмечает, что конституция страны такого права регионам не дает). К этому времени на территории Крыма и Севастополя, как писали СМИ, уже вовсю работали российские политтехнологи и социологи.

"До референдума мы провели два опроса - один в конце февраля, второй в начале марта. Цель была понять, что вообще происходит в представлении крымчан. Как они оценивают киевские события? Что это - госпереворот? Революция? Освобождение? Их отношение к России, к инициативе объявления независимости республики Крым, а затем к инициативе по вступлению Крыма в Россию", - вспоминает сейчас гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

1 марта

Аксенов на первом заседании правительства Крыма в новом составе заявляет, что, "учитывая сложную ситуацию" обратился за помощью к Владимиру Путину "с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка" на территории Крыма.

Также Аксенов сообщает о переносе даты референдума на 30 марта. В тот же день депутаты горсовета Севастополя проголосовали в поддержку проведения в Крыму референдума о расширении статуса автономии.

Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением на использование войск на территории Украины и получил согласие. Это произошло 2 марта, хотя, как потом выяснилось, фактически военные были переброшены на территорию полуострова и использовались там еще в конце февраля.

Но в тот момент все официальные лица в Москве настаивали, что в Крыму находятся только те российские военные, которые дислоцированы на базе Черноморского флота в Севастополе.

Российские войска совместно с добровольцами и казаками блокировали все украинские военные объекты в Крыму и Севастополе, которые отказались подчиняться новому руководству полуострова.

4 марта

Владимир Путин на встрече с журналистами в своей резиденции Ново-Огарево заявил, что вопрос о присоединении Крыма к России не рассматривается. "И я вообще полагаю, что только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы волеизъявления, в условиях безопасности могут и должны определять свое будущее", - добавил он.

В ответ на вопрос о том, поддержит ли он крымчан, если они на референдуме решат отделиться от Украины, Путин ответил: "Сослагательное наклонение в политике не используется никогда. И я хочу остаться в рамках этих правил".

Россия еще до референдума начала манипулировать общественным мнением жителей Крыма и Севастополя, говорит депутат Верховной рады, а тогда активист Евромайдана из Севастополя Дмитрий Белоцерковец.

"То, что мы увидели на выборах в США, где некоторые политики обвиняют Россию во вмешательстве в соцсетях, на самом деле ярче всего это обкатывалось и было видно в Крыму и Севастополе. Российские спецслужбы создавали паблики, связанные с этими городами, накручивали там количество подписчиков, создавали темы и создавали большое количество фейковых комментариев", - утверждает он.

"Потом, когда заходит в паблик местный житель и видит, что едет "поезд дружбы" с "Правым сектором" (деятельность организации признана в России запрещенной. - Би-би-си), что позднее активно применялось перед аннексией и мотивировало якобы к вводу войск - абсолютный фейк. После этого люди читали 100-200 комментариев и думали - о, это же мнение людей. А это манипуляция. Задачей России было манипулировать", - говорит Белоцерковец.

6 марта

Верховный совет Крыма решил войти в состав России в качестве субъекта федерации и провести референдум на всей территории Крыма, включая Севастополь, еще раньше - 16 марта. Кроме того, вносились изменения в формулировки вопросов. На референдум решено вынести два вопроса: присоединение Крыма к России на правах субъекта федерации или восстановление конституции 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины.

7 марта

Делегация крымских депутатов во главе с Константиновым прилетает в Москву, где ее приняли главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин.

Решение принято Верховным советом самостоятельно, его цель - защита крымчан, подчеркивал Константинов, находясь в Москве. По его словам, в Крым "пошли "поезда дружбы" с боевиками, поэтому надо было действовать очень быстро".

"Мы идем правовым путем и всегда им шли. Люди, которые сегодня считают себя властью, нас обвиняют в том, что мы нарушаем конституцию. Ну, это просто уже даже не смешно. Люди, которые растоптали конституцию на Майдане и топчутся по ней до сих пор, так сказать, обвиняют нас в каких-то запятых, что мы тот пункт не соблюдали. Мы же идем правым путем, используя свое право на референдум как легитимное право", - заявляет Константинов.

9 марта

Сотни человек собираются у памятника Тарасу Шевченко в Севастополе в знак протеста против готовящегося референдума.

"У нас уже была определенная апатия, мы видели, к чему все идет. Но на удивление почти тысяча человек вышла к памятнику Шевченко в Севастополе. Через полтора часа после начала акции приезжает порядка 500 российских молодчиков, казаков, военных, которые начали избивать участников митинга, который заканчивался", - вспоминает Белоцерковец.

12 марта

"Я понимал, что борьба уже невозможна. Российская Федерация повела борьбу на уничтожение. 12 марта я на поезде уехал. Беру буквально один ранец, сажусь в спальный вагон и уезжаю. Спальные вагоны почему-то не проверяли. Я приехал в Киев и больше в Крыму не был", - говорит Белоцерковец.

16 марта

В Крыму и Севастополе состоялись референдумы.

По результатам референдума, которые объявили комиссия Верховного совета Крыма и городского избиркома Севастополя, в Крыму 96,77% поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России высказались 95,6% избирателей при явке 89,5%.

"Утром я был в Ялте, днем в Севастополе, а вечером - в Симферополе. Было видно, с каким энтузиазмом люди идут голосовать. Мы, конечно, проводили экзит-пол, я в режиме реального времени получал результаты и видел, что выбор сделан, и этот выбор - в пользу России и он сделан с ошеломительным преимуществом", - рассказывает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Для нас, социологов, это не было сюрпризом, мы делали исследования до этого, так что тут все было предсказуемо. Но бывает же, что прогнозы расходятся с реальностью. Но вот тут все совпало. Самое главное - лица людей, воодушевление и вера в то, что наконец этот блудный полуостров вернется на родину, в российскую гавань. Вот тогда уже стало понятно, что, скорее всего, решение необратимо", - говорит он.

"Я был одним из апологетов скорейшего проведения референдума, считая, что его затягивание может привести нас к кровавому сценарию. Сейчас, с расстояния пятилетней дистанции, в частности, зная, что впоследствии произошло на Донбассе, полагаю, что я был более чем прав", - говорит в интервью Алексей Чалый.

"Борьбы в Крыму никакой не было. Рейтинг пророссийских организаций в Крыму был доказан в 2010 году и составлял 3-4%, которые брала партия Аксенова - так называемое "Русское единство", - считает Белоцерковец.

18 марта

В Кремле Путин, Аксенов, Константинов и Чалый подписывают соглашение о вхождении Крыма и Севастополя в состав России в качестве двух отдельных субъектов.

Март 2019

"Если бы можно было вернуть время назад - конечно, я бы кое-что изменил. К сожалению, чтобы не задеть других людей, я не могу говорить об этом публично. Но мне представляется, что если бы я принял более активное участие, а мое участие действительно не было настолько активным и решающим, как преподносят иногда СМИ, возможно, удалось бы больше сделать для тех несчастных людей на Донбассе", - говорит Константин Малофеев.

"С моей точки зрения, Крым - это первый шаг. Далее это будет происходить по нарастающей и никаких глобальных препятствий я не вижу. Система миропорядка, которая была заложена после Ялтинской конференции лидерами СССР, Великобритании и США, была изменена в 1991 году без каких-либо конференций", - предрекает Рустам Темиргалиев.

"Когда, начиная от Восточного Берлина и заканчивая сегодняшними границами России и Белоруссии, вот так далеко с Запада на Восток эта граница переместилась, она привела к масштабным изменениям. И то, что сейчас происходит - это определенный реванш всех этих событий. И он завершится только после того, как фактически территория бывшего СССР в той или иной части там, где действительно население ментально готово к воссоединению, все это воссоединится. И будут совершенно новые границы Российской Федерации или того союзного государства, как оно будет называться", - считает он.

"Знаете, как говорят: будет весело и страшно. Вот такое было ощущение. Оно полностью реализовалось в последующие пять лет", - говорит Валерий Федоров.

"Когда ты воюешь против ядерной державы, тебе тяжело что-то аргументированно предложить. Военные действия с точки зрения захвата Крыма невозможны по этой причине. По этой же причине Европа достаточно пассивна. Нужно понимать, что все упирается в одного человека. Когда этого человека не станет, начнется какая-то дискуссия", - говорит Дмитрий Белоцерковец.

"Мне хочется верить, что сознание россиян, которых подпитывали зомбоновостями, начнет меняться и придет осознание того, что два соседних народа, которые внешне очень похожи друг на друга, не могут воевать и захватывать друг у друга территории", - считает он.