Фото, видео: облака с дырой удивили жителей ОАЭ, навеяв мысли об инопланетянах

Необычное зрелище очень удивило местных жителей и вызвало ажиотаж в соцсетях, некоторые пользователи шутили об инопланетном вторжении, пишет Newsru.com.

На самом деле жители стали свидетелями так называемого "дырявого" облака, в Рунете их также называют дырокольными или облаками с отверстием, в английском варианте - Fallstreak Hole или Punch Hole Cloud.

По словам одного из очевидцев, дыра начала пропадать через 10-15 минут после своего образования. Астроном и метеоролог Эбрахим Аль-Джарван рассказал порталу The National, что это явление не наблюдалось в ОАЭ в течение десятилетия, и отметил, что обычно оно длится от получаса до часа, но, бывает, и до двух часов.

شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين



تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) March 17, 2019

تم تصوير هذه الظاهرة النادرة والجميلة قبل قليل في #البريمي و #محضة



تُسمى hole punch cloud

أو ظاهرة fallstreak hole



فجوة في السحابة تحدث نتيجة تبخر جزيئات الماء supercooled water droplet pic.twitter.com/uiPibHitlx — طقس عُمان (@WeatherOman) March 17, 2019

Look at this fallstreak hole seen above Buraimi, Oman. Picture from our friends at the Directorate General of Meteorology. pic.twitter.com/l3iIS7EL75 — Steff Gaulter (@WeatherSteff) March 17, 2019

Ученые-метеорологи, между тем, пояснили, что данное явление - не аномалия, а особая форма небесных образований: в поле высококучевых либо перисто-кучевых облаков иногда возникают круглые либо овальные просветы с ровными краями, сообщает портал "Русские Эмираты". В центральной части "дыр" обычно виднеются тончайшие полоски падения ледяных кристаллов. "Пробелы" в небесах образуются из-за появления ядер конденсации, которыми являются продукты сгорания горючего воздушного транспорта.