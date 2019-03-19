Никита Задоров: усиливая контроль за интернетом, Россия встает на путь КНДР

Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал заявление форварда «Коламбуса» Артемия Панарина по поводу митинга за свободу Рунета, передает sports.ru.
«Я не согласен с некоторыми вещами, которые происходят сейчас в России. Я патриот, это моя страна. Я думаю, что настоящие патриоты должны высказывать свое мнение. Особенно известные люди.
Российских хоккеистов знают, есть много громких имен. Например, пару дней назад Артемий Панарин высказался о том, что происходит в России с интернетом. Государство хочет усилить контроль, это похоже на ситуацию в Северной Корее. Панарин выразил свое мнение, сказал, что не согласен с решением властей. Он сказал, что не нужно бояться собственных граждан. Нужно позволять людям делать то, что они хотят, и высказываться свободно, как в США и других странах.
Я согласен с Панариным. Кажется, что мы катимся назад в прошлое. Сейчас социальные сети имеют большое значение, их нужно оставить в покое. В наши дни все связано соцсетями. Люди зарабатывают там деньги. Например, Кайли Дженнер стала миллиардером с помощью своего аккаунта в инстаграм. Это же здорово. Не нужно этому мешать. Нельзя отбрасывать страну на 20 лет назад из-за таких вещей», — сказал Задоров.