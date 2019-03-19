Никита Задоров: усиливая контроль за интернетом, Россия встает на путь КНДР

«Я не согласен с некоторыми вещами, которые происходят сейчас в России. Я патриот, это моя страна. Я думаю, что настоящие патриоты должны высказывать свое мнение. Особенно известные люди.

Российских хоккеистов знают, есть много громких имен. Например, пару дней назад Артемий Панарин высказался о том, что происходит в России с интернетом. Государство хочет усилить контроль, это похоже на ситуацию в Северной Корее. Панарин выразил свое мнение, сказал, что не согласен с решением властей. Он сказал, что не нужно бояться собственных граждан. Нужно позволять людям делать то, что они хотят, и высказываться свободно, как в США и других странах.