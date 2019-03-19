Вт, 19.03.2019
"Отсутствие возможности законно использовать лекарственные препараты из конопли – это уже дикость и позор!" Андрей Гудим
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Никита Задоров: усиливая контроль за интернетом, Россия встает на путь КНДР

Никита Задоров: усиливая контроль за интернетом, Россия встает на путь КНДР

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

epa07426790 People attend an opposition rally in Moscow, Russia 10 March 2019. Participants in the rally are protesting against the bill about sovereign RuNet and censorship on the Internet. EPA/MAXIM SHIPENKOV

ФОТО: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал заявление форварда «Коламбуса» Артемия Панарина по поводу митинга за свободу Рунета, передает sports.ru.

«Я не согласен с некоторыми вещами, которые происходят сейчас в России. Я патриот, это моя страна. Я думаю, что настоящие патриоты должны высказывать свое мнение. Особенно известные люди.

Российских хоккеистов знают, есть много громких имен. Например, пару дней назад Артемий Панарин высказался о том, что происходит в России с интернетом. Государство хочет усилить контроль, это похоже на ситуацию в Северной Корее. Панарин выразил свое мнение, сказал, что не согласен с решением властей. Он сказал, что не нужно бояться собственных граждан. Нужно позволять людям делать то, что они хотят, и высказываться свободно, как в США и других странах.

Я согласен с Панариным. Кажется, что мы катимся назад в прошлое. Сейчас социальные сети имеют большое значение, их нужно оставить в покое. В наши дни все связано соцсетями. Люди зарабатывают там деньги. Например, Кайли Дженнер стала миллиардером с помощью своего аккаунта в инстаграм. Это же здорово. Не нужно этому мешать. Нельзя отбрасывать страну на 20 лет назад из-за таких вещей», — сказал Задоров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ