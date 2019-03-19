Пальм: быстрый рост зарплат в Эстонии привлекает иностранную рабочую силу

Об этом сообщил во вторник в пресс-релизе главный экономист банка Luminor Тыну Пальм.

«Если мы желаем видеть продолжение быстрого экономического роста в долгосрочной перспективе, то, по оценке главного экономиста Luminor Eesti Тыну Пальма, вместо направления инвестиций в инфраструктуру следовало бы больше сосредоточиться на человеческом капитале», - отметил Пальм.

По его словам, сильный четырехпроцентный экономический рост Эстонии в последние три года способствует приближению доходов к среднему показателю по еврозоне. 2018 год для Эстонии в экономическом плане был успешным во всех отношениях – валовой внутренний продукт вырос в годовом сравнении на 3,9%.

«Однако в нынешнем году рост ВВП по прогнозу Luminor уже тормозится, оставаясь ниже 3%. Основными причинами этого являются охлаждение экономики в еврозоне и Северных странах, глобальные торговые напряжения и геополитические риски, - сказал Пальм. - Наилучшая перспектива роста при этом возможна у частного потребления при условии, что продолжится хороший рост зарплат и замедлится рост цен».

Экспорт и инвестиции растут умеренно и сильнее всего подвержены влиянию изменчивой внешней среды, добавил Пальм.

«В 2017 году ВВП Эстонии в пересчете на жителя достиг 79% от среднего показателя по Европейскому союзу, что является заметным шагом вперед. Это означает, что впервые Эстония поднялась на сравнимый уровень с некоторыми южными странами еврозоны, как например, Португалия, которая гораздо раньше Эстонии присоединилась к Европейскому союзу», - продолжил главный экономист Luminor.

По его оценке, рост доходов в течение последних четырех лет положительно повлиял и на рост народонаселения Эстонии. «Лучше всего это отражается в обратной миграции и растущем прибавлении иностранной рабочей силы, в том числе из развитых стран», – сказал Пальм.

Число возвратившихся в Эстонию в 2018 году превысило число уехавших отсюда на 6095 человек. Если добавить к этому примерно 20 000 иностранных рабочих, которые в прошлом году находились в Эстонии в качестве кратковременных работников (в том числе на основании договора аренды), то этот показатель еще более примечателен. Эстония постепенно становится привлекательной для рабочей силы из Европейского союза, что помогает, в свою очередь, смягчить главную проблему рынка труда, которой является растущий дефицит квалифицированной рабочей силы, отмечается в комментарии банка Luminor.

Заглядывая в далекое будущее, Эстония окажется на перепутье, которым станет выбор инвестиций в условиях приближения к полной трудовой занятости. «У инвестиций главным выбором станет то, в какую сторону они будут склоняться в будущем: преимущественно в сторону бетона либо в сторону людей. Мерами поддержки способности роста экономики являются, прежде всего, инвестиции в научно-исследовательскую деятельность, образование, социальное обеспечение на основе потребностей и интеллектуальную инфраструктуру. Европейская экономика стоит перед лицом растущей глобальной конкуренции, и выиграют те, кому удастся сделать наиболее разумный выбор», – добавил Пальм.

Он признал, что экономика Эстонии достигла заметного успеха в сфере цифровой экономики. При поддержке расширяющегося ИКТ-сектора стало возможным увеличить также добавочную стоимость в иных отраслях, в том числе в промышленности.