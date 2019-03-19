Фото: снаружи - обычный рядный дом, внутри - идеальное жилище

Отличающийся высоким качеством строительства и большой площадью бокс рядного дома находится в Ярвекюла. Также, как написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24, этот объект представляет большой интерес как энергосберегающий.

ФОТО: City24

Четырехкомнатный бокс находится на расстоянии 2,5 км от центра поселка Пеэтри. Площадь бокса - 124,5 квадратных метров, дом построен в 2014 году, энергосбережение - класса B.

ФОТО: City24

Внутренняя отделка и дизайн интерьера сделаны со вкусом. Мебель и предметы декора подобраны заботливо, а артефакты встречаются буквально на каждом шагу.

ФОТО: City24

Двухэтажное жилище просторное и необыкновенно светлое. Дом построен из блоков и тщательно утеплен. Потолочные перекрытия - из бетона.