Вт, 19.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей

Фото: снаружи - обычный рядный дом, внутри - идеальное жилище

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: City24

В волости Раэ ждет новых хозяев большой бокс рядного дома, рассказывает портал Kodustiil. 

Отличающийся высоким качеством строительства и большой площадью бокс рядного дома находится в Ярвекюла. Также, как написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24, этот объект представляет большой интерес как энергосберегающий.

ФОТО: City24

Четырехкомнатный бокс находится на расстоянии 2,5 км от центра поселка Пеэтри. Площадь бокса - 124,5 квадратных метров, дом построен в 2014 году, энергосбережение - класса B. 

ФОТО: City24

Внутренняя отделка и дизайн интерьера сделаны со вкусом. Мебель и предметы декора подобраны заботливо, а артефакты встречаются буквально на каждом шагу. 

ФОТО: City24

Двухэтажное жилище просторное и необыкновенно светлое. Дом построен из блоков и тщательно утеплен. Потолочные перекрытия - из бетона.

В случае необходимости или большого интереса стоит зайти на страницу в City24.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ