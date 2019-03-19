Finnair открывает новую линию

«Нам приятно, что маршрутную сеть Finnair пополнит Тронхейм, а также появится больше перелетов в Тромсе. Северные страны являются популярными для клиентов из Азии, однако, благодаря коротким интервалам дополнительного сообщения из Таллинна в Хельсинки, они станут более доступными и для жителей Эстонии. Новая линия в Тронхейм позволит развивать район как туристическое направление, удобно объединяя туристов и бизнес-пассажиров широкой маршрутной сетью Finnair в Азии и Европе», - сказал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.

Тронхейм является третьим по величине городом в Норвегии, известным своими захватывающими ландшафтами. Тронхейм предлагает насладиться загородными походами, охотой, северным сиянием, а также местной ресторанной культурой.

Линия на Тронхейм будет запущена 3 июня, ее будет обслуживать норвежская региональная авиакомпания Widerøe пять дней в неделю на самолете Bombardier Dash-8 Q400. Билеты бизнес- и эконом-класса можно купить у Finnair.