Finnair открывает новую линию

В июне Finnair откроет новую круглогодичную линию в норвежский город Тронхейм, тем самым продолжая расширение маршрутной сети в Северных странах. Также в этом году Finnair запускает дополнительные рейсы в другое популярное направление в Норвегии - в Тромсе.
«Нам приятно, что маршрутную сеть Finnair пополнит Тронхейм, а также появится больше перелетов в Тромсе. Северные страны являются популярными для клиентов из Азии, однако, благодаря коротким интервалам дополнительного сообщения из Таллинна в Хельсинки, они станут более доступными и для жителей Эстонии. Новая линия в Тронхейм позволит развивать район как туристическое направление, удобно объединяя туристов и бизнес-пассажиров широкой маршрутной сетью Finnair в Азии и Европе», - сказал руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.
Тронхейм является третьим по величине городом в Норвегии, известным своими захватывающими ландшафтами. Тронхейм предлагает насладиться загородными походами, охотой, северным сиянием, а также местной ресторанной культурой.
Линия на Тронхейм будет запущена 3 июня, ее будет обслуживать норвежская региональная авиакомпания Widerøe пять дней в неделю на самолете Bombardier Dash-8 Q400. Билеты бизнес- и эконом-класса можно купить у Finnair.
Также, начиная с 4 июня, Finnair совместно с авиакомпанией Widerøe будет летать между Тромсе и Хельсинки три раза в неделю круглый год по вторникам, четвергам и воскресеньям. Тромсе, который также называют воротами в Арктику, находится в 350 километрах от Полярного круга. Для туристов-любителей природы этот портовый город знаком как столица северного сияния и наблюдения за китами.