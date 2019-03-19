Осужден эстонский гонщик, устроивший ДТП со смертельным исходом

Суд признал Таммека виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего один человек погиб, а другой получил телесные повреждения, пишет во вторник, 19 марта, Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что Таммека управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также превысил максимально допустимую скорость, что привело к серьезному дорожному происшествию. Суд также признал мужчину виновным в побеге с места ДТП.

За эти преступления Харьюский уездный суд приговорил мужчину к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, но поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то итоговый срок тюремного заключения был сокращен на треть и составит пять лет, один месяц и десять дней.

Как ранее писал портал Rus.Postimees, ДТП произошло на 14-м километре шоссе Куусалу-Леэси, когда столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в Hyundai.

В результате столкновения умерла пассажирка Hyundai. Сидевшего рядом с ней водителя скорая помощь доставила в больницу. Водитель Mercedes решил не вызывать скорую помощь и скрылся с места происшествия.