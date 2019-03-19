Ученые назвали основные причины беспокойного сна во время путешествий

Международный отельный бренд IHG Hotels & Resorts провел исследование и выяснил, что четверо из пяти путешественников испытывают в поездке большую усталость, чем в обычной жизни, пишет turizm.ru. Многие из них страдают серьезными нарушениями сна во время путешествия, что приводит к негативным последствиям для всего организма.

Согласно данным исследования, вдали от дома человек в среднем спит на 58 минут меньше обычного. Основной причиной беспокойного сна является непривычная обстановка. Именно она мешает заснуть 44% туристов. Незнакомый шумы и звуки не дают сомкнуть глаз почти трети путешественников (35%). Еще 35% не спят, потому что вынуждены во время поездки работать допоздна. Кроме того, 67% участников опроса заявили, что они чувствуют себя более уставшими, находясь вдали от дома. Чтобы помочь себе уснуть, почти половина либо пытается слушать музыку (47%), либо смотрит телевизор (45%).