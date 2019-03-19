Ученые назвали основные причины беспокойного сна во время путешествий

Согласно последнему исследованию, человек во время путешествия устает быстрее, чем дома. Об этом пишет Travel Daily Media.
Международный отельный бренд IHG Hotels & Resorts провел исследование и выяснил, что четверо из пяти путешественников испытывают в поездке большую усталость, чем в обычной жизни, пишет turizm.ru. Многие из них страдают серьезными нарушениями сна во время путешествия, что приводит к негативным последствиям для всего организма.
Согласно данным исследования, вдали от дома человек в среднем спит на 58 минут меньше обычного. Основной причиной беспокойного сна является непривычная обстановка. Именно она мешает заснуть 44% туристов. Незнакомый шумы и звуки не дают сомкнуть глаз почти трети путешественников (35%). Еще 35% не спят, потому что вынуждены во время поездки работать допоздна. Кроме того, 67% участников опроса заявили, что они чувствуют себя более уставшими, находясь вдали от дома. Чтобы помочь себе уснуть, почти половина либо пытается слушать музыку (47%), либо смотрит телевизор (45%).
Как отметил профессор медицины Гарвардской медицинской школы Стивен Локли, путешествия могут давать серьезную нагрузку для здоровья, особенно когда речь идет о поддержании нормального сна. Свет — это основной сигнал о времени суток, получаемый от окружающей среды. Собственно, он-то и заставляет наш мозг каждый день отдыхать. Но зачастую во время поездок с ним бывают проблемы, особенно когда вы путешествуете далеко от своего родного дома. Профессор рекомендует для сохранения нормального сна тщательно контролировать во время поездок освещение, например, прибегая к специальным светодиодным светильникам для путешествий. "Такие приборы помогают не только заснуть в нужное время, но и проснуться", — добавил профессор.