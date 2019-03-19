Когда товар можно вернуть, когда за него отдадут деньги? Семь главных бед потребителей

Часто потребители обращаются в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) с одинаковыми вопросами в ситуациях, когда у них возникают сомнения: есть ли у них по закону права на что-то, или их нет, пишет Postimees.
Каковые же основные вопросы, которые вызывают обеспокоенность потребителей?
1. Может ли потребитель вернуть бракованный товар, купленный в э-магазине, и потребовать возврата денег?
Да, конечно, может. Заказанный в э-магазине, по телефону или в каталоге, а после выкупленный в торговом представительстве товар можно вернуть в течение 14 дней. При возврате, продавец обязан незамедлительно, но не позднее, чем в течение 14 дней, вернуть уплаченную сумму, в том числе, почтовые расходы за доставку товара. В течение того же времени потребитель обязан вернуть товар продавцу.
У 14-девного права на возврат есть и исключения, например, оно не распространяется на услуги развлечений и путешествий, в случае быстро портящегося и устаревающего товара, журналов, аудио- и видеозаписей, также гигиенические товары и товар, который был изготовлен с учетом личных потребностей потребителя.
Важно помнить, что при покупках в обычном магазине права на 14-дневный возврат, исходящего из закона, нет.
2. Кто оплачивает почтовые расходы при использовании права 14-дневного возврата?
Часто почтовые расходы, связанные с возвратом товара, несет продавец, однако продавец может возложить эту обязанность на потребителя, но тогда это должно быть четко записано в условиях заказа.
3. Есть ли у потребителя право требовать у продавца ответить на претензию?
Да. Если у потребителя возникли претензии к купленному товару или услуге, то у него есть право обратиться с ней к продавцу. Закон не уточняет, нужно это сделать устно или письменно, но в интересах вероятности последующего предоставления доказательств, это чаще разумнее сделать письменно. Продавец обязан ответить на претензию потребителя в течение 15 дней.
4. Если у купленной вещи проявился дефект, может ли потребитель сразу потребовать у продавца возврата денег?
Нет. В случае бракованного товара, у покупателя есть право потребовать у продавца отремонтировать или заменить товар. Первичным продавец может выбрать ремонт, например, исходя из собственных расходов. Если ремонт не удался или замена товара на такой же невозможна, у потребителя есть право потребовать вернуть деньги. Причем, замещающий товар должен быть такого же цвета, модели и размера. Выдача подарочной карты не является возвратом денег.
5. Поможет ли департамент помочь и в том случае, если заказанный за пределами товар не прибыл на место?
В случае споров с продавцами из других стран-членов Европейского союза, помогает действующий в составе департамента Консультационный центр потребителей Евросоюза, задачей которого является решение трансграничных потребительских споров. При покупках у продавцов, находящихся в странах-членах ЕС, потребители по правилам обеспечены всевозможными правами, которые, правда, не действуют в случае продавцов, находящихся за пределами Евросоюза, в плане которых возможности помочь потребителям нет.
6. Слово «да» во время телефонного предложения накладывает обязательства?
Нет. Согласия, сказанного по телефону, недостаточно, чтобы у потребителя возникла платежная обязанность. Для заключения договора нужно также письменное предложение, согласие на которое потребитель подтвердил письменно. Если этого нет, как отправленную посылку, так и последующие посылки можно считать незаказанной вещью, принятие которой и оставление себе не считается согласием с договором.
7. Есть ли у потребителя право получить чек?
В случае покупки до 20 евро продавцу придется выдать подтверждающий покупку документ в случае, если потребитель этого хочет. При покупке дороже 20 евро продавец должен выдать квитанцию о покупке даже тогда, когда потребитель его не просил. Чек нужно выдавать вне зависимости от того, платит потребитель наличными, банковской картой или переводом.