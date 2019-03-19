Когда товар можно вернуть, когда за него отдадут деньги? Семь главных бед потребителей

Каковые же основные вопросы, которые вызывают обеспокоенность потребителей?

1. Может ли потребитель вернуть бракованный товар, купленный в э-магазине, и потребовать возврата денег?

Да, конечно, может. Заказанный в э-магазине, по телефону или в каталоге, а после выкупленный в торговом представительстве товар можно вернуть в течение 14 дней. При возврате, продавец обязан незамедлительно, но не позднее, чем в течение 14 дней, вернуть уплаченную сумму, в том числе, почтовые расходы за доставку товара. В течение того же времени потребитель обязан вернуть товар продавцу.

У 14-девного права на возврат есть и исключения, например, оно не распространяется на услуги развлечений и путешествий, в случае быстро портящегося и устаревающего товара, журналов, аудио- и видеозаписей, также гигиенические товары и товар, который был изготовлен с учетом личных потребностей потребителя.

Важно помнить, что при покупках в обычном магазине права на 14-дневный возврат, исходящего из закона, нет.

2. Кто оплачивает почтовые расходы при использовании права 14-дневного возврата?

Часто почтовые расходы, связанные с возвратом товара, несет продавец, однако продавец может возложить эту обязанность на потребителя, но тогда это должно быть четко записано в условиях заказа.

3. Есть ли у потребителя право требовать у продавца ответить на претензию?

Да. Если у потребителя возникли претензии к купленному товару или услуге, то у него есть право обратиться с ней к продавцу. Закон не уточняет, нужно это сделать устно или письменно, но в интересах вероятности последующего предоставления доказательств, это чаще разумнее сделать письменно. Продавец обязан ответить на претензию потребителя в течение 15 дней.

4. Если у купленной вещи проявился дефект, может ли потребитель сразу потребовать у продавца возврата денег?

Нет. В случае бракованного товара, у покупателя есть право потребовать у продавца отремонтировать или заменить товар. Первичным продавец может выбрать ремонт, например, исходя из собственных расходов. Если ремонт не удался или замена товара на такой же невозможна, у потребителя есть право потребовать вернуть деньги. Причем, замещающий товар должен быть такого же цвета, модели и размера. Выдача подарочной карты не является возвратом денег.

5. Поможет ли департамент помочь и в том случае, если заказанный за пределами товар не прибыл на место?

В случае споров с продавцами из других стран-членов Европейского союза, помогает действующий в составе департамента Консультационный центр потребителей Евросоюза, задачей которого является решение трансграничных потребительских споров. При покупках у продавцов, находящихся в странах-членах ЕС, потребители по правилам обеспечены всевозможными правами, которые, правда, не действуют в случае продавцов, находящихся за пределами Евросоюза, в плане которых возможности помочь потребителям нет.

6. Слово «да» во время телефонного предложения накладывает обязательства?

Нет. Согласия, сказанного по телефону, недостаточно, чтобы у потребителя возникла платежная обязанность. Для заключения договора нужно также письменное предложение, согласие на которое потребитель подтвердил письменно. Если этого нет, как отправленную посылку, так и последующие посылки можно считать незаказанной вещью, принятие которой и оставление себе не считается согласием с договором.

7. Есть ли у потребителя право получить чек?