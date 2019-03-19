В Подмосковье выставили на продажу усадьбу ссыльного графа

Как отмечается в описании, усадьба построена на берегу Можайского водохранилища и имеет собственную береговую линию протяженностью 400 метров. На земельном участке общей площадью 5,4 гектара имеются различные строения: станция обезжелезивания воды (17 м2), насосная станция (17м2), котельная (72 м2), сауна (41 м2), изолятор для больных (85 м2), тысячеметровый склад, три жилых корпуса площадью от 270 до 950 квадратных метров, административное-жилое здание (490 м2), административное здание (140 м2) и столовая площадью 520 м2.

«Также на участке расположены два пруда, футбольное и волейбольное поля, действующая церковь и песчаный подход к Можайскому водохранилищу. Коммуникации: собственная скважина для питьевой воды, электричество, своя канализация, газ баллонный. Земельный участок и строения все в собственности», — уточняется в объявлении.

Собственник оценил историческую усадьбу в 100 миллионов рублей.