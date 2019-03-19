Нужна ваша помощь! В Таллинне пропал 39-летний Сергей

Рост пропавшего - 180-185 см, на нем темно-синяя куртка, синяя шапка, синяя кофта, брюки горчичного цвета и темная обувь.

Скорее всего мужчина перемещается по Пыхья-Таллинну. Полиция проверила возможные местоположения мужчины и пообщалась с людьми, которые могут знать о его передвижениях.

К настоящему моменту неизвестно, где он находится, однако известно, что у него могут быть проблемы со здоровьем.