Вт, 19.03.2019
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Почтовый сервис Google Inbox закроется в начале апреля

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Google'i kontor New Yorgis.

ФОТО: MIKE SEGAR / REUTERS

О том, что Google собирается закрыть почтовый сервис Inbox, стало известно еще осенью. Тогда говорилось, что он прекратит работу в марте, однако Google немного изменил планы.

Согласно новым данным, Inbox закроют через две недели, 2 апреля. В отличие от ситуации с социальной сетью Google+, закрытие Inbox огорчило немало пользователей, которые находят этот сервис более удобным, нежели классический Gmail, пишет ixbt.com.

Однако Google еще с прошлого года начала переносить в Gmail часть функций Inbox, которые посчитала самыми удачными.

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