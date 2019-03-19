Почтовый сервис Google Inbox закроется в начале апреля

О том, что Google собирается закрыть почтовый сервис Inbox, стало известно еще осенью. Тогда говорилось, что он прекратит работу в марте, однако Google немного изменил планы.
Согласно новым данным, Inbox закроют через две недели, 2 апреля. В отличие от ситуации с социальной сетью Google+, закрытие Inbox огорчило немало пользователей, которые находят этот сервис более удобным, нежели классический Gmail, пишет ixbt.com.
Однако Google еще с прошлого года начала переносить в Gmail часть функций Inbox, которые посчитала самыми удачными.