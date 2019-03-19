Картина дня: зверства банды из Ласнамяэ, зараженная рыба и приговор виновнику смертельного ДТП

Отъявленный преступник решил вооружить подростковую банду из Ласнамяэ

Двое совершеннолетних преступников пытались убедить молодежную банду из Ласнамяэ вступить в мир оружия, наркотиков и сведения счетов в криминальных кругах. Предотвратить худший вариант развития событий помог обратившийся в полицию молодой человек, которого компания, по сути, превратила в раба. Читать далее...

На пароме Tallink изнасиловали женщину

Полиция Стокгольма арестовала 50-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины на пароме, курсирующем между Швецией и Финляндией. Читать далее...

Яна Тоом - Марту Хельме: «Конечно, вы нацисты!»

Яна Тоом - фаворит многих русскоязычных избирателей. Но неожиданно она стала лучом надежды для эстоноязычных избирателей и голосом разума Центристской партии. Читать далее...

Две смерти, семь человек в больнице: эстонская рыба вызвала вспышку листериоза

Датские чиновники вышли на след начавшихся три года назад вспышек листериоза: импортированная из Эстонии рыба холодного копчения стала причиной двух смертей, семь человек попали в больницу. Читать далее...

Осужден эстонский гонщик, устроивший ДТП со смертельным исходом

Харьюский уездный суд вынес обвинительный приговор бывшему раллийному гонщику Яаку Таммека, который летом прошлого года устроил ДТП со смертельным исходом в Харьюском уезде, а затем сбежал с места происшествия. Читать далее...

Хроника аннексии: «крымская весна» в воспоминаниях участников событий

События 2014 года, которые официальные российские издания окрестили "крымской весной", развивались стремительно. От бегства Виктора Януковича из Украины до того дня, когда Россия объявила Крым своей частью, прошло меньше месяца. Русская служба Би-би-си поговорила с участниками событий марта 2014 года. Читать далее...

Вопрос читателя: могу ли я, находясь на больничном, отправиться в теплую страну?