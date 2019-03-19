Вт, 19.03.2019
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  • Галерея: Москва или Париж? Квартира в классическом стиле с золотом и лепниной

Галерея: Москва или Париж? Квартира в классическом стиле с золотом и лепниной

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Большие окна, молдинги, золото: московскую квартиру в духе парижских апартаментов представляет блог об интерьере Pufikhomes

Квартира в старом доме в престижном центре российской столицы, высокие потолки, большие окна — идеальный стартовый набор, чтобы создать аутентичный интерьер в духе парижских апартаментов.

Улица Пречистенка - одна из самых старинных и роскошных московских улиц. Мало где в Москве наблюдается такое скопление элегантных дворянских особняков и роскошных доходных домов, как на этой улице. Не случайно Пречистенку сравнивают с фешенебельным пригородом Парижа – Сен-Жерменом. 

Наверное, поэтому хозяева этой квартиры на Пречистенке, решили создать при помощи дизайнера Анны Зиньковской в центре Москвы уголок Парижа, как они себе его представляют - в изысканном современном классическом стиле: с лепниной, молдингами, дубовым паркетом, золотыми деталями интерьера и дизайнерской мебелью. Получилось великолепное жилище с едва уловимой богемной атмосферой.

Смотрите галерею!

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