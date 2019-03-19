Галерея: Москва или Париж? Квартира в классическом стиле с золотом и лепниной

Квартира в старом доме в престижном центре российской столицы, высокие потолки, большие окна — идеальный стартовый набор, чтобы создать аутентичный интерьер в духе парижских апартаментов.

Улица Пречистенка - одна из самых старинных и роскошных московских улиц. Мало где в Москве наблюдается такое скопление элегантных дворянских особняков и роскошных доходных домов, как на этой улице. Не случайно Пречистенку сравнивают с фешенебельным пригородом Парижа – Сен-Жерменом.

Наверное, поэтому хозяева этой квартиры на Пречистенке, решили создать при помощи дизайнера Анны Зиньковской в центре Москвы уголок Парижа, как они себе его представляют - в изысканном современном классическом стиле: с лепниной, молдингами, дубовым паркетом, золотыми деталями интерьера и дизайнерской мебелью. Получилось великолепное жилище с едва уловимой богемной атмосферой.