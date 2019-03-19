В Таллинне появится новая улица

В соответствии с детальной планировкой в Хааберсти появится улица Ярвеааса, передает Раэпресс.
Территория, к которой относится детальная планировка, расположена между Палдиским шоссе, Ярвеотса-теэ и железной дорогой. Новая улица начнется у Палдиского шоссе и протянется в южном направлении.
Название улицы берет начало от названия хутора Ааса, некогда располагавшемся на этой территории. В выборе названия для улицы активное участие принял владелец земельного участка, на котором она расположена.
Хааберстиская районная управа согласовала заявление соответствующей комиссии 24 января 2019 года. Предварительное объявление о присвоении улице названия передано 21 января 2019 года.