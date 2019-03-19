Мярт Вяльятага: эстонским Орбаном может стать сам Юри Ратас

«До сих пор считалось, что Эстония не может пойти по пути Венгрии или Польши, поскольку у нас есть этнические русские – они не допустят, чтобы правые радикалы смогли достичь абсолютного большинства, - сказал Вяльятага. – Нынешние переговоры показывают, что эта гарантия не обязательно должна действовать, поскольку Центристская партия решила вести переговоры с EKRE. Иллюзия, что наличие русских поможет вакцинировать Эстонию от правоавторитарного поворота, начала разрушаться».

Вяльятага отметил, что если русские депутаты проглотят кующуюся сейчас коалицию, то они потеряют избирателей: «Не исключено даже то, что эстонским Виктором Орбаном станет не Март Хельме, а именно Юри Ратас, если ему удастся установить в коалиции железную дисциплину». По его оценке, вполне возможно, что EKRE тоже сделает какой-то разворот: «Их ближайший пример – Орбан, а отдаленный пример – Путин со своим стилем управления. И в риторике Путина на центральном месте находятся консервативные домостроевские семейные ценности». И благодаря этому, добавил он, EKRE могла набрать себе голоса русских.

За выходом на передний план EKRE, по оценке Вяльятага, не обязательно нужно искать экономические, моральные или иные причины: это могла быть банальная скука: «Ищут приключений, политического азарта. Политика определенного типа действовала в Эстонии пару десятков лет, и ее просто считают наскучившей».

По поводу EKRE Вяльятага сказал, что самый большой и долгосрочный план этой партии в действительности общественности неизвестен: «Одно дело – риторика и борьба с каким-то монстрами, но иммиграция не является у нас ощутимой проблемой, темы геев и лесбиянок касаются очень малых групп общества». Вяльятага напомнил, что учитывая историю EKRE, речь идет о гетерогенной компании: «Это – старые коммунисты, местные активисты, защитники природы, есть там и нацисты, и правые радикалы, и конспирологи-теоретики антисемитского толка и так далее – там все».

В первой части передачи выступал руководитель центра по правам человека Кари Кяспер, который рассказывал о потенциальном влиянии на права человека возможного переворота в политике создаваемой коалиции.