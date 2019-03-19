Компьютеры Apple iMac обновлены впервые за почти два года производства

Прошло 652 дня с даты анонса настольных компьютеров iMac текущего поколения в июне 2017 года, прежде чем компания Apple все же решилась их обновить. Никаких перемен по части внешнего вида или, к примеру, характеристик экрана, нет. Чего не сказать о процессорах и видеокартах.
Базовая модель с экраном диагональю 21,5 дюйма теперь может быть оснащена шестиядерным CPU Intel Core i5 частотой 3,0-4,1 ГГц, в то время как предшественник предлагал максимум четырехъядерный CPU, пишет ixbt.com. Тот же шестиядерный Core i5 теперь входит в базовое оснащение старшей модели с экраном диагональю 27 дюймов, а за доплату предлагается восьмиядерный Core i9 частотой 3,6-5,0 ГГц. Промежуточные версии 27-дюймового iMac оснащаются процессорами Core i5 частотой 3,1-4,3 и 3,7-4,6 ГГц.
Отныне в максимальной конфигурации младшего iMac устанавливается видеокарта AMD Radeon Pro Vega 20 c 4 ГБ памяти HBM2, старшего — AMD Radeon Pro Vega 48 с 8 ГБ памяти HBM2.
Объемы оперативной памяти DDR4 не изменились (максимум для младшей модели — 32 ГБ, для старшей — 64 ГБ), но немного повысилась частота модулей — до 2666 МГц. Обновленные iMac уже доступны для заказа в США. Стоимость младшей модели стартует с отметки $1300 (1145 евро), старшая, естественно, дороже — от $1800 (1585 евро).