Компьютеры Apple iMac обновлены впервые за почти два года производства

Прошло 652 дня с даты анонса настольных компьютеров iMac текущего поколения в июне 2017 года, прежде чем компания Apple все же решилась их обновить. Никаких перемен по части внешнего вида или, к примеру, характеристик экрана, нет. Чего не сказать о процессорах и видеокартах.