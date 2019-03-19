Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в крупном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро, передает Rus.ERR.
В иске, составленном юридическим бюро Grant & Eisenhofer, задействованы международные пенсионные фонды, компании по управлению имуществом и государственные фонды из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки, сообщил портал prnewswire.com.
Исковое заявление, поданное 14 марта в Копенгагенский городской суд, представляет интересы 169 институциональных инвесторов, в числе которых несколько крупнейших в мире пенсионных фондов. В иске говорится о том, что в "чудовищном скандале с отмыванием денег" из-за совершенных через эстонский филиал незаконных операций истцы понесли серьезные потери. Несмотря на то, что руководство Danske знало об отмывании денег еще в 2013 году, ничего предпринято не было, а случившееся продолжили скрывать, подчеркнули составители иска.