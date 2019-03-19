Хельме: Центристская партия и "Отечество" не поддержали снижение налога с оборота

Центристская партия и Isamaa ("Отечество") в ходе коалиционных переговоров не поддержали предложение Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) снизить налог с оборота до 15%, сказал заместитель председателя EKRE Мартин Хельме.
"С предложением снизить налог с оборота мы оказались в одиночестве, даже наше предложение снизить его до 18% не было популярным, скажем так, а окончательные решения появятся тогда, когда добавим расчеты", – сказал Мартин Хельме, выступая на радио Kuku.
Предвыборное обещание EKRE уменьшить налог с оборота до 15%, согласно анализу Минфина, снизило бы инфляцию, но его негативное влияние на бюджет составило бы 570 млн евро, пишет rus.err.ee.
Хельме добавил, что во вторник также обсуждали предложение "Отечества" по второй пенсионной ступени. Для этого создана рабочая группа, которая занимается деталями и анализом рисков.