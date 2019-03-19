Вт, 19.03.2019
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В Таллинне началась весенняя уборка

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Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steven Heap/PantherMedia / Steven Heap

Партнеры Таллиннского коммунального департамента приступили к проведению весенней уборки на основных дорогах и в зеленых зонах. В данный момент к работам привлечено 24 единицы техники и 67 человек, передает Раэпресс.

Для начала уборочных работ минимальная температура воздуха должна составлять пять градусов выше нуля, а снег и лед должны преимущественно растаять. Уборка должна быть завершена не позднее 15 мая.

Участников движения просят проявить понимание, т.к. уборочная техника движется со скоростью не выше 20 км/ч и иногда может представлять собой помеху движению.

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