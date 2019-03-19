Группа PSA захотела объединиться с Fiat Chrysler

Причина такого решения — удачный опыт с Opel, который PSA выкупила у General Motors в 2016 году, пишет motor.ru. Слияние с FCA помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дало бы доступ к обширной сети дилерских центов и сервисных станций. Сама Fiat Chrysler Automobiles тоже не против сотрудничества, о чем напрямую заявил главный исполнительный директор группы Майкл Манли.