Вт, 19.03.2019
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  • Суд наказал мужчину, оскорбившего главного раввина Эстонии

Суд наказал мужчину, оскорбившего главного раввина Эстонии

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Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Полиция сообщила, что задержанному в воскресенье 27-летнему мужчине, который оскорбил главного раввина, суд назначил в качестве наказания восемь дней ареста.

16 марта полиция получила сообщение о том, что в Таллинне оскорбили главного раввина, который шел в синагогу. На следующий день полицейские задержали в таллиннском торговом центре 27-летнего мужчину, который ранее наказывался за различные виновные деяния.

На сегодняшнем заседании суда задержанному было назначено в качестве наказания восемь днем ареста за нарушение общественного порядка и употребление наркотического и психотропного вещества.

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийта, делопроизводство было начато по статье о разжигании вражды. „В законе предпосылкой разжигания вражды является то, что с призывом к насилию или вражде связана угроза чьей-либо жизни, здоровью или имуществу. Так как в данном случае реальная угроза отсутствовала, то мы переквалифицировали проступок по статье о нарушении общественного порядка и суд согласился с этим", – сказал Саарнийт.

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