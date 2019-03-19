Комиссия Тартуского университета обнаружила плагиат в двух работах Анастасии Коваленко

По словам пресс-секретаря Тартуского университета Кристины Курм, комиссия выяснила, что местами заимствования в этих работах Анастасии Коваленко измерялись абзацами, а местами и целыми страницами. То есть, в размерах, достаточно больших для того, чтобы считать их академическим мошенничеством, сказала Курм.

Сама Анастасия Коваленко сообщила в Фейсбуке, что с уважением относится к позиции комиссии, однако, на ее взгляд, это решение непропорционально и принято под общественным давлением. Я по-прежнему не считаю свою работу плагиатом, как пишут СМИ, и говорить можно лишь о технических недостатках в работе – отсутствии нескольких ссылок. Тоже самое подтверждает и решение комиссии.

Коваленко первую магистерскую степень получила в 2015 году за работу по теме борьбы с отмыванием денег и в 2017 году за работу по теме прав миноритарных акционеров.