Умер Марлен Хуциев

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице", - сказал собеседник агентства.

В союзе сообщили, что о дате и месте прощания станет известно позднее.

Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".