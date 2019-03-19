Умер Марлен Хуциев
19 марта 2019, 18:43
Режиссер Марлен Хуциев скончался во вторник в Боткинской больнице в Москве на 94-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.
"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице", - сказал собеседник агентства.
В союзе сообщили, что о дате и месте прощания станет известно позднее.
Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".
Среди картин, снятых режиссером, - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.