Вт, 19.03.2019
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Умер Марлен Хуциев

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Режиссер Марлен Хуциев.

ФОТО: TIZIANA FABI / AFP

Режиссер Марлен Хуциев скончался во вторник в Боткинской больнице в Москве на 94-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице", - сказал собеседник агентства.

В союзе сообщили, что о дате и месте прощания станет известно позднее.

Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".

Среди картин, снятых режиссером, - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.

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