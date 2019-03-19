Март Хельме: в Эстонской академии музыки и театра учатся студенты из Китая, находящиеся на уровне первого класса детской музыкальной школы

Председатель EKRE Март Хельме сказал сегодня, комментируя коалиционные переговоры, что часть высших учебных заведений Эстонии, по его оценке, злоупотребляет правом принимать иностранных студентов. В качестве примера он привел Эстонскую академию музыки и театра, где есть "студенты из Китая на уровне детской музыкальной школы", передает Postimees.
"Мы знаем очень хорошо, что, например, в Музыкальной академии уже много лет учатся студенты из Китая, которые находятся на уровне первого класса детской музыкальной школы, над их пиликаньем и кудахтаньем тамошние преподаватели в прямом смысле слова потеют, чтобы из них вышло хоть немного толку. Это не должен быть тот уровень, на который мы тратим навыки и время наших квалифицированных преподавателей. Деньги, которые эти студенты приносят университету, не могут оправдывать их пребывание там", - сказал Хельме.
Ректор Эстонской академии музыки и театра Ивари Илья сказал, что ему сложно прокомментировать эту тему. "Уровень детской музыкальной школы точно не позволит учиться в Эстонской академии музыки и театра. В числе студентов из Азии - победители конкурсов, участники известных концертов. Каждый случай необходимо рассматривать отдельно, для этого нужно было бы знать, каких именно студентов господин Хельме имеет в виду", - сказал он.
Хельме также заявил, что в Эстонии есть университеты, которые злоупотребляют правом принимать иностранных студентов. "Большая часть этих студентов исчезает из списков студентов, они оказались здесь нелегально или были задержаны в соседних государствах и возвращены обратно. Одним словом, с ними очень большая проблема", - сказал Хельме, говоря о Евроакадемии и об Эстонском университете прикладных наук по предпринимательству "Майнор".
Руководитель "Майнор" Кристьян Оад сказал, что подобные проблемы были трудностями роста нашего международного образования. Насколько ему известно, на сегодняшний день эти проблемы решены во всех учебных заведениях Эстонии.