Март Хельме: в Эстонской академии музыки и театра учатся студенты из Китая, находящиеся на уровне первого класса детской музыкальной школы

"Мы знаем очень хорошо, что, например, в Музыкальной академии уже много лет учатся студенты из Китая, которые находятся на уровне первого класса детской музыкальной школы, над их пиликаньем и кудахтаньем тамошние преподаватели в прямом смысле слова потеют, чтобы из них вышло хоть немного толку. Это не должен быть тот уровень, на который мы тратим навыки и время наших квалифицированных преподавателей. Деньги, которые эти студенты приносят университету, не могут оправдывать их пребывание там", - сказал Хельме.

Ректор Эстонской академии музыки и театра Ивари Илья сказал, что ему сложно прокомментировать эту тему. "Уровень детской музыкальной школы точно не позволит учиться в Эстонской академии музыки и театра. В числе студентов из Азии - победители конкурсов, участники известных концертов. Каждый случай необходимо рассматривать отдельно, для этого нужно было бы знать, каких именно студентов господин Хельме имеет в виду", - сказал он.

Хельме также заявил, что в Эстонии есть университеты, которые злоупотребляют правом принимать иностранных студентов. "Большая часть этих студентов исчезает из списков студентов, они оказались здесь нелегально или были задержаны в соседних государствах и возвращены обратно. Одним словом, с ними очень большая проблема", - сказал Хельме, говоря о Евроакадемии и об Эстонском университете прикладных наук по предпринимательству "Майнор".