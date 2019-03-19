Эдвард Лукас: Великобритании логичнее было бы просто остаться в ЕС

Ситуация ставит два комплекса вопросов. Один касается Брекзита. Какими будут на финишной прямой отношения Великобритании с ЕС и как она собирается их достигнуть? На переговорах с Брюсселем этим вопросом еще заниматься не начали. Варианты выбора самые широкие — от отношений в стиле Канады (то есть, достаточно хлипкие) до тех, что у ЕС на сегодня с Турцией, Украиной, Швейцарией и Норвегией.

Все эти различные комбинации членства в таможенных союзах и совместном рынке, торговых договоров и свободы передвижения возможны — однако ни одна из них не так хороша как та, которой пока наслаждается Великобритания. Так что самый логичный результат — мы просто останемся в ЕС. Это означает аннулирование нашего заявления о выходе — упомянутой статьи 50 — немедленно или сразу после того, как срок Брекзита будет отложен. Политическое одобрение этого шага может означать проведение нового референдума или, по моей оценке, самый вероятный вариант — всеобщие выборы, в ходе которых большинство депутатов парламента пройдет в нижнюю палату парламента с индивидуальными мандатами противников Брекзита.

Все это может вызвать интерес у людей, которым по душе политика Британии (они составляют меньшинство даже в этой стране и еще меньшую группу за рубежом).

Гораздо более важный круг вопросов касается последствий для друзей и союзников Великобритании. Что означает Брекзит и все связанное с ним для Атлантического союза? Что станет с ролью Великобритании в НАТО? Каким станет ЕС без Великобритании?

Светлая сторона этого процесса в том, что правительство заинтересовано показать, что в международном плане оно по-прежнему дееспособно. Свидетельством тому присутствие британского воинского контингента в Эстонии. Также Великобритания участвует в миссии объединенного экспедиционного корпуса (JEF) и Северной группе НАТО. Новая оборонная стратегия в Арктике увеличивает долю участия Великобритании и в этом регионе мира. Девять новых самолетов Poseidon P8 в следующем году должны начать воздушное разведывательное патрулирование, стратегия охватывает также рассчитанную на 10 лет программу обучения морских пехотинцев в Норвегии.

Великобритания также приближается к ужесточению политики в отношении «грязных» денег, проходящих через нашу финансовую систему. В марте налоговые инспекторы посетили 50 маклеров в сфере недвижимости, которых обвиняют в попытке обойти регуляции, препятствующие отмыванию денег — это первый шаг, который следует приветствовать. Новое подразделение в правительстве, специализирующееся на России, хоть и запоздало, координирует наш подход к режиму Путина.

Однако в целом, краткосрочные новости плохи для всех кроме наших недругов. Раздоры из-за Брекзита тревожат и ослабляют Великобританию. Противопоставления и краткосрочные политические соображения тормозят стратегическое мышление. Денег не хватает. Политические дилеммы остры. Сейчас для изолированной Великобритании не самое лучшее время нарываться на драку — например, с Китаем, сколько бы мы не хотели спорить о допускаемых им нарушениях прав человека и вызывающем поведении.

Меньше стала и мягкая сила Великобритании. Прежде мы были образцовым примером терпимости и открытости. Вспыхнувшая из-за Брекзита ксенофобия задушила все это. Прежде наш голос мощно звучал в процессе разумной организации внутренней безопасности в ЕС, поддерживая Ангелу Меркель в вопросах о санкциях и торпедируя крупномасштабные и затратные схемы по Европейскому оборонному сотрудничеству. Если Великобритания выйдет из ЕС, все эти дебаты примут совсем иной оборот.

Это не обязательно должно плохо закончиться. Другие страны предпримут большие усилия, чтобы заполнить остающиеся за нами пробелы. Но за потерянное время, растраченные деньги и упущенные возможности я только могу принести извинения.

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).