Ср, 20.03.2019
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  • МуПо предупреждает: в Таллинне снова активизировались торговцы кастрюлями

МуПо предупреждает: в Таллинне снова активизировались торговцы кастрюлями

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Poolast saabunud «potikaupmehed» 2017. aastal.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Таллиннская муниципальная полиция снова получает сообщения о том, что по городу ходят люди, предлагающие купить посуду.

Если в прошлом году стратегия продавцов кастрюль была крайне агрессивной и товар в торговых центрах насильно кидали людям в багажники автомобилей, то теперь подход торговцев, скорее, джентльменский, сообщает Rus.ERR со ссылкой на МуПо.

Как отметил таллиннец, прокомментировавший свою недавнюю встречу с продавцом кастрюль, к нему подошел приятный мужчина кавказской наружности в костюме. «При такой внешности не сразу заподозришь неладное, и сначала складывается впечатление, что человек хочет что-то спросить. Но после того, как внимание завоевано, начинается реклама товара», – объяснил обратившийся в МуПо мужчина, добавив, что человеку, который уже слегка подвергся влиянию, тяжело вырваться из такого психологического захвата.

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