Ср, 20.03.2019
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  • EKRE отреагировала на Facebook-акцию с сердечками кампанией «Эстония эстонцев»

EKRE отреагировала на Facebook-акцию с сердечками кампанией «Эстония эстонцев»

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Яак Мадисон.

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

За два дня кампанию Kõigi Eesti («Общая Эстония») в социальных сетях поддержали почти 25 000 человек, добавив к фото профиля сердечко. Авторы идеи назвали себя группой небезразличных жителей страны, среди которых есть и эстонцы, и русские, и представители других национальностей, передает Rus.ERR со ссылкой на Актуальную камеру».

«Это просто искусственно культивируемая массовая кампания, призванная удержать одну из сильнейших политических сил с ясными точками зрения от вхождения в коалицию. Это не демократично», - сказал член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон о кампании «Общая Эстония».

В свою очередь Консервативная народная партия Эстонии запустила собственную кампанию «Эстония эстонцев», посчитав, что претензии первых адресованы персонально им: участники их акции на своем фото профиля размещают либо сердце с эстонским триколором, либо ласточку.

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