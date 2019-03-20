EKRE отреагировала на Facebook-акцию с сердечками кампанией «Эстония эстонцев»

За два дня кампанию Kõigi Eesti («Общая Эстония») в социальных сетях поддержали почти 25 000 человек, добавив к фото профиля сердечко. Авторы идеи назвали себя группой небезразличных жителей страны, среди которых есть и эстонцы, и русские, и представители других национальностей, передает Rus.ERR со ссылкой на Актуальную камеру».