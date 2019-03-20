Мартин Хельме: электронные выборы - позорное пятно

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал в передаче Esimene stuudio на ETV, что, по его оценке, электронные выборы не внушают доверия.
«Э-выборы - настоящее позорное пятно», - ответил Хельме на вопрос ведущего, готова ли Эстонская консервативная народная партия (EKRE), неоднократно критиковавшая электронные выборы, отказаться от них.
«Э-выборы не надежны. Это одна из избирательных систем, за которой невозможно следить и которую нельзя контролировать. Если мы попросим избирательную комиссию предоставить нам возможность следить или контролировать, то не получим ее. Даже если мы привезем откуда-нибудь из-за границы экспертов или ИТ-профессоров, которые в ночь выборов пойдут на избирательные участки, то они скажут нам, что им там делать нечего, поскольку отсутствует доступ к необходимым данным, позволяющим удостовериться, что механизм работает правильно и честно», - продолжил он.
«До тех пор, пока одна из избирательных систем не контролируема, по сути, она представляет собой лотерею. Нам просто говорят: верьте. Но я не верю, я хочу следить и контролировать», - подчеркнул политик.
«Наша критика заключается не в том, что мы не хотим э-выборы, просто мы считаем, что они должны быть такими, чтобы никто не смог сказать, что он не верит. Это неприемлемо, это не демократия, это не та избирательная система, которой мы можем гордиться», - заключил Мартин Хельме.