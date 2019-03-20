Мартин Хельме: электронные выборы - позорное пятно

«Э-выборы - настоящее позорное пятно», - ответил Хельме на вопрос ведущего, готова ли Эстонская консервативная народная партия (EKRE), неоднократно критиковавшая электронные выборы, отказаться от них.

«Э-выборы не надежны. Это одна из избирательных систем, за которой невозможно следить и которую нельзя контролировать. Если мы попросим избирательную комиссию предоставить нам возможность следить или контролировать, то не получим ее. Даже если мы привезем откуда-нибудь из-за границы экспертов или ИТ-профессоров, которые в ночь выборов пойдут на избирательные участки, то они скажут нам, что им там делать нечего, поскольку отсутствует доступ к необходимым данным, позволяющим удостовериться, что механизм работает правильно и честно», - продолжил он.

«До тех пор, пока одна из избирательных систем не контролируема, по сути, она представляет собой лотерею. Нам просто говорят: верьте. Но я не верю, я хочу следить и контролировать», - подчеркнул политик.