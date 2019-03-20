Нурсултан Назарбаев.

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19 марта 2019 года в 19:00 по местному времени президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Назарбаев правил Казахстаном с 1990 года и пять раз выигрывал президентские выборы.

Мы поговорили с экспертами о том, действительно ли человек, правивший страной почти 30 лет, уйдет из политики, и что теперь изменится в Казахстане.

Назарбаев покидает пост за несколько месяцев до очередных президентских выборов, но не уходит от руководства страной: эксперты говорят, что он сохранит контроль над политической системой страны благодаря постам главы совета безопасности страны и лидера своей партии "Нур Отан".

Выборы 2020 года, если они не будут в экстренном порядке проведены раньше, обещают быть интересными, считают политологи.

Уход и преемник

Уход Назарбаева не был большой неожиданностью, говорит казахский политолог Досым Сатпаев. В течение нескольких лет власть предпринимала политические и конституционные маневры.