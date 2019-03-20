На месте шахты «Эстония» могут построить насосную гидроэлектростанцию

«У нас есть шахты, в том числе шахта „Эстония“, которая закончит работу в начале 2030-х годов, и здесь очень хорошие условия для того, чтобы создать насосную гидростанцию», – сообщил «Актуальной камере» директор по проектам Eesti Energia Вельо Александров.

Полмиллиона кубометров воды с разницей высоты в сто метров могут аккумулировать электроэнергию и использоваться как для обеспечения ресурса для пиковых моментов потребления электричества, так и быть источником заработка для концерна. Проект поможет накапливать энергию при низкой цене на электричество, а также производить ее при высоких ценах.