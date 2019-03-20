Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.

ФОТО: Rodionov Vladimir / COVI

В обзоре российских газет от 20 марта:

"Ведомости": "наш лидер видит себя где-то на небе"

Отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, руководившего страной почти 30 лет, российские СМИ комментируют на первых полосах. "Ведомости" пишут, что до окончания срока полномочий Назарбаева в апреле 2020 года президентский пост будет занимать председатель сената, выпускник МГИМО Касым-Жомарт Токаев.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предполагает, что перед заявлением президент Казахстана провел консультации с разными политическими силами, возможно, и Москву информировали раньше.

По словам человека, близкого к администрации президента России, такие консультации действительно были, а кандидатура Токаева выбрана не случайно - после Назарбаева это наиболее известный в мире казахстанский политик, имеющий прочные связи с руководством двух главных соседей страны, России и Китая.

По оценке политолога Алексея Макаркина, модель казахстанского транзита власти напоминает китайскую, где организатор реформ Дэн Сяопин ушел в 1980-е годы с официальных постов, но сохранил за собой должность председателя Центрального военного совета и продолжал оказывать определяющее влияние на политику.