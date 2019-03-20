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Российские фигуристы установили мировой рекорд

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SAITAMA, JAPAN - MARCH 20, 2018: Figure skaters Yevgenia Tarasova and Vladimir Morozov of Russia perform during the pairs' short programme event at the 2019 ISU World Figure Skating Championships at Saitama Super Arena. Stanislav Krasilnikov/TASS

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме пары показали короткую программу. Лидерство захватили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, у которых лучший результат сезона (81,21 балла), передает sports.ru

Тарасова и Морозов набрали 81,21 балла и побили собственный рекорд, установленный на Гран-при России в ноябре (78,47). Китайская пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань, выступавшая до россиян, также улучшила предыдущий рекорд – 79,24.

Мировые рекорды в произвольной программе (149,11), а также по итоговой сумме (225,66) принадлежат французскому дуэту Ванесса Джеймс – Морган Сипре. Французы не попали в сильнейшую разминку перед произвольной программой из-за падения в короткой (68,67).

Наталья Забияко и Александр Энберт на 4-м месте.

Чемпионат мира . Пары. Короткая программа.

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,21

2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,24

3. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,51

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 73,96

5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 73,08

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 69,99

7. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 68,67

8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,29

9. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,93

10. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 64,28

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