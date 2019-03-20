Российские фигуристы установили мировой рекорд

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме пары показали короткую программу. Лидерство захватили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, у которых лучший результат сезона (81,21 балла), передает sports.ru
Тарасова и Морозов набрали 81,21 балла и побили собственный рекорд, установленный на Гран-при России в ноябре (78,47). Китайская пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань, выступавшая до россиян, также улучшила предыдущий рекорд – 79,24.
Мировые рекорды в произвольной программе (149,11), а также по итоговой сумме (225,66) принадлежат французскому дуэту Ванесса Джеймс – Морган Сипре. Французы не попали в сильнейшую разминку перед произвольной программой из-за падения в короткой (68,67).
Наталья Забияко и Александр Энберт на 4-м месте.
Чемпионат мира . Пары. Короткая программа.
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,21
2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,24
3. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,51
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 73,96
5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 73,08
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 69,99
7. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 68,67
8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,29
9. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,93
10. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 64,28