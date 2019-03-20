Ср, 20.03.2019
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Подписан рекордный контракт в истории спорта

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TEMPE, ARIZONA - FEBRUARY 19: Mike Trout #27 poses for a portrait during Los Angeles Angels of Anaheim photo day on February 19, 2019 in Tempe, Arizona. Jamie Squire/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: JAMIE SQUIRE / AFP

Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта.

Траут будет получать 36 миллионов долларов в год. Отмечается, что его нынешнее соглашение с клубом заканчивалось в 2020 году. Предыдущий рекорд принадлежал другому бейсболисту Заку Гринке, который зарабатывает 34,4 миллиона долларов в «Аризоне Даймондбэкс».

27-летний Траут выступает за «Лос-Анджелес Энджелс» с 2011 года. Он семь раз участвовал в Матче всех звезд MLB, а также дважды признавался лучшим игроком лиги.

В июне 2018-го журнал Forbes назвал боксера Флойда Мэйуэзера самым высокооплачиваемым спортсменом. За 2017 год он заработал 285 миллионов долларов. Второе место занял футболист Лионель Месси (111 миллионов), третье — Криштиану Роналду (108 миллионов).

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